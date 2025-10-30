Ngày 30/10, Công an phường Bà Rịa, TPHCM đang điều tra nguyên nhân cái chết của người một người đàn ông được phát hiện tại căn chòi tạm trên địa bàn.

Căn chòi nơi phát hiện người đàn ông tử vong. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 sáng cùng ngày, người dân phát hiện người đàn ông khoảng 50 tuổi đã tử vong trong căn chòi tạm trên khu đất tại tổ 5, khu phố 1 - Long Toàn, phường Bà Rịa.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo người dân địa phương, nạn nhân sống một mình trong căn chòi trên, không có người thân lui tới.

Hiện Công an phường Bà Rịa đang thông báo tìm thân nhân của nạn nhân để phối hợp giải quyết các thủ tục liên quan.