Khoảng 20h40 ngày 14/6, tại đường Ngọc Hồi (đoạn gần chùa Yên Phú, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô BKS 80A-066.XX do nam tài xế C.V.T. (SN 1991, trú tại Hà Nội) cầm lái và xe máy BKS 30Y2-72XX do ông N.V.Đ. (SN 1954) điều khiển, chở theo bà N.T.H. (SN 1970, cùng trú tại Hà Nội).

Cú va chạm mạnh khiến bà H. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Nông nghiệp cấp cứu. Xe máy bị hư hỏng.

Sau tai nạn, anh T. điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, đồng thời sử dụng tín hiệu ưu tiên (đèn nháy, còi).

Hình ảnh ô tô BKS 80A-066.XX rời khỏi hiện trường vụ tai nạn. Ảnh chụp màn hình

Qua nắm bắt thông tin, Đội CSGT đường bộ số 14 phối hợp Công an xã Ngọc Hồi tiến hành xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến vụ tai nạn.

Theo kết quả xác minh ban đầu, ô tô BKS 80A-066.XX thuộc một cơ quan Trung ương (không thuộc lực lượng vũ trang) và không được cấp phép sử dụng còi, đèn ưu tiên, song vẫn gắn đèn ưu tiên trên nóc xe.

Hiện Cục CSGT (Bộ Công an) đang phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 14 để kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế C.V.T.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

PV