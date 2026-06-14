Chiều 14/6, tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài xảy ra trên Quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TP Đồng Nai, khiến hàng nghìn phương tiện di chuyển khó khăn.

Có thời điểm, dòng xe ùn tắc dài trên cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu hơn 4km, hướng từ khu vực Vũng Tàu (TPHCM) đi nút giao Võ Nguyên Giáp (Đồng Nai).

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, khoảng sau 16h cùng ngày, lượng phương tiện đổ dồn về khu vực vòng xoay Cổng 11 (phường Phước Tân) tăng đột biến, khiến giao thông tại đây rơi vào tình trạng quá tải.

Đây vốn là "điểm nóng" ùn tắc thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe vào các khung giờ cao điểm.

Dòng xe từ nhiều hướng gồm: Quốc lộ 51, đường Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cùng dồn về nút giao, gây ùn ứ nghiêm trọng. Hàng dài ô tô, xe tải, xe container nối đuôi nhau, di chuyển chậm, có thời điểm gần như đứng yên.

Tại nút giao Võ Nguyên Giáp, trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, lượng phương tiện tăng đột biến gây ùn tắc kéo dài hơn 4km. Nhiều tài xế phải mất gần cả tiếng để di chuyển qua khu vực này.

Anh Nguyễn Đức Duy (một tài xế ngụ TPHCM) cho biết, anh di chuyển từ biển Phan Thiết (Lâm Đồng). Khi thấy đoạn cầu Long Thành ùn tắc, gia đình chuyển sang đi cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nhưng khi đến khu vực nút giao Võ Nguyên Giáp thì gặp cảnh ùn xe kéo dài.

“Cứ nghĩ đi đường vòng sẽ thông thoáng hơn, ai ngờ cũng kẹt cứng. Xe nhích từng chút, có đoạn gần như đứng yên”, anh Duy chia sẻ.

Còn tại Quốc lộ 51, lượng xe container và xe tải phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp tăng cao. Một số đoạn tuyến đang được sửa chữa, mặt đường bị thu hẹp, càng khiến tình trạng ùn tắc thêm nghiêm trọng.

Nhiều tài xế mất kiên nhẫn đã “nối đuôi” nhau di chuyển ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để tìm cách thoát khỏi dòng xe ùn ứ.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện cấm xe tải, xe khách và ô tô trên 9 chỗ lưu thông, tuy nhiên vẫn ghi nhận nhiều xe tải, xe container di chuyển vào tuyến đường này khiến tình trạng ùn tắc thêm phức tạp.

Dù lực lượng CSGT Công an TP Đồng Nai đã túc trực, tích cực điều tiết tại khu vực vòng xoay Cổng 11, song lưu lượng phương tiện từ nhiều hướng dồn về quá lớn khiến tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài.

Đến hơn 18h30, tình trạng ùn tắc vẫn còn xảy ra cục bộ tại khu vực trên, các phương tiện di chuyển chậm.