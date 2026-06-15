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Sự cố xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay (15/6), trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng (khu vực Bình Thuận cũ).

Hiện trường xe tải lật chắn ngang trên cao tốc, trái cây đổ tràn xuống mặt đường. Ảnh: Đ.T

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải chở trái cây lưu thông theo hướng từ TPHCM đi Nha Trang. Khi đến Km211 qua xã Hàm Thuận, xe bất ngờ mất lái rồi lật nghiêng giữa đường.

Tại hiện trường, xe tải nằm chắn ngang toàn bộ mặt đường, nhiều thùng trái cây trên xe đổ tràn xuống. May mắn, tài xế chỉ bị xây xát nhẹ.

Sự cố khiến nhiều ô tô lưu thông theo hướng Nam - Bắc không thể di chuyển, gây ùn ứ kéo dài.

Lực lượng chức năng tháo dỡ một phần dải phân cách giữa tuyến qua khu vực để các xe quay đầu, tránh ùn tắc cục bộ. Ảnh: Đ.T

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến đã nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng đã tháo dỡ một phần dải phân cách giữa tuyến qua khu vực, hướng dẫn các phương tiện quay đầu di chuyển chiều ngược lại để tìm lối ra phù hợp, tiếp tục lộ trình.

Cùng thời điểm, xe cẩu cứu hộ cũng được điều đến hiện trường để di dời phương tiện gặp nạn.

Nguyên nhân sự cố đang được cơ quan chức năng làm rõ.