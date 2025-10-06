Trăng điên là tâm huyết của Quách Ngọc Tuyên sản xuất. Phim do Ngọc Tưởng đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: NSND Việt Anh, Quách Ngọc Tuyên, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Thùy Anh, Hoàng Phi…

Đáng chú ý, Thảo Hân - bà xã kém 16 tuổi của Quách Ngọc Tuyên cũng góp mặt diễn xuất trong phim với vai y tá.

Bà xã Thảo Hân lần đầu tham gia phim của Quách Ngọc Tuyên.

Quách Ngọc Tuyên kể bà xã vốn hướng nội, nhát máy quay. Khi tham gia gameshow hay sự kiện, cô cũng không nói chuyện được vì bị “khớp” trước đám đông. Do đó, việc vợ chủ động ngỏ ý tham gia phim khiến anh và cả ê-kíp bất ngờ.

Vai diễn của Thảo Hân có thoại ít và không nặng ký nhưng với cô đây là một thử thách không nhỏ. Trong phim, Thảo Hân diễn trực tiếp với NSND Việt Anh - 1 tên tuổi gạo cội nên càng khiến cô áp lực. Tuy nhiên, phần thể hiện của Thảo Hân khiến chính đạo diễn và ê-kíp hài lòng.

Thảo Hân có nhiều phân đoạn diễn xuất cùng NSND Việt Anh.

Quách Ngọc Tuyên tiết lộ phim được ghi hình toàn bộ bối cảnh ở Bảo Lộc, Lâm Đồng nên anh đưa cả gia đình đi cùng.

Dự án được quay vào thời điểm bão đổ bộ nên khiến nam diễn viên gặp khó khăn. Anh từng tính đến phương án dời lịch và phải trở về Sài Gòn do thời tiết bất lợi.

“Bé Hân thấy tôi lo nên lúc nào cũng động viên, nằng nặc đòi theo ra hiện trường, để con ở khách sạn cho bà ngoại chăm.

Sau này khi hỏi kỹ tôi mới biết, vợ tham gia phim vì muốn mang đến may mắn cho tôi. Vợ chồng tôi luôn nghĩ rằng, chúng tôi đem tới may mắn cho nhau.

Bà xã góp mặt cũng tạo động lực tinh thần, giúp tôi vững vàng hoàn thành dự án”, Quách Ngọc Tuyên kể.

Tổ ấm nhỏ của vợ chồng Quách Ngọc Tuyên.

Nam diễn viên biết ơn vợ vì những ngày mình miệt mài trên phim trường, cô chăm con nhỏ, một tay quán xuyến nhà cửa. Dù vất vả, bạn đời không một câu than thở, để anh yên tâm làm việc.

Dù chênh lệch nhau 16 tuổi nhưng cả hai luôn dung hòa với nhau trong đời sống. Hai vợ chồng có quy tắc nếu có khúc mắc hay khó chịu sẽ giải quyết trực tiếp, tránh không để bụng hay giận hờn.

Nhờ xây dựng hôn nhân trên tinh thần tôn trọng, cặp đôi đến nay chưa xảy ra vấn đề gì to tát và vẫn vui vẻ mỗi ngày.

Ngoài vai trò sản xuất, Quách Ngọc Tuyên còn đóng chính dự án. Nam diễn viên kể gần 20 năm làm nghề và đóng nhiều dạng vai, anh chưa từng thử sức hình tượng nhân vật biến thái, bệnh hoạn.

Quách Ngọc Tuyên hào hứng với vai diễn mới lạ.

Tình cờ, biên kịch Hoàng Khôi gửi cho anh kịch bản. Vừa đọc, nam diễn viên đã ấn tượng và lập tức bắt tay vào sản xuất.

"Tôi không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào nhưng cả tôi và đạo diễn Ngọc Tưởng đều rất tâm đắc và tâm huyết”, anh cho hay.

Phim dự kiến phát hành tập đầu tiên vào tối 17/10 trên kênh cá nhân của Quách Ngọc Tuyên.

Hậu trường phim "Trăng điên" của Quách Ngọc Tuyên

Ảnh, clip: NVCC