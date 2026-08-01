Ngày khai trương, không một chiếc bàn nào còn trống. Từ trưa đến tối, khách ra vào liên tục, sự nhộn nhịp tấp nập xen lẫn mùi thơm của xá xíu, vịt quay, há cảo nóng hổi bốc khói. Một buổi khai trương đúng nghĩa: rộn ràng, đông đúc và đầy năng lượng.

Một tọa độ ẩm thực cao cấp hút khách

Dim Tu Tac không mở rộng bằng tốc độ, mà bằng sự nhất quán. Mỗi chi nhánh mới là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, nơi thương hiệu không ngừng nâng cao tiêu chuẩn của mình để mang đến một trải nghiệm xứng đáng với kỳ vọng của thực khách.

Dim Tu Tac mang hương vị ẩm thực Quảng Đông đến Quận 8

Tọa lạc tại Topaz City và chỉ cách Parc Mall 100m, chi nhánh mới nhanh chóng trở thành điểm hẹn của những thực khách yêu thích ẩm thực Quảng Đông. Nhưng điều giữ chân thực khách không chỉ là địa điểm, mà còn là tinh hoa ẩm thực Quảng Đông được gìn giữ trọn vẹn, sự tận tâm trong phục vụ và sự chỉn chu hiện diện trong từng chi tiết. Đó cũng là những giá trị Dim Tu Tac luôn kiên định theo đuổi trên hành trình phát triển của mình.

Không gian hiện đại như lời mời chào bạn ghé thăm

Bước chân vào Dim Tu Tac Topaz City, thực khách chạm ngay vào một không gian được tính toán đến từng chi tiết. Trần cao, ánh đèn vàng ấm áp trải dọc những mảng tường ốp tinh xảo, các bức tranh mang hơi văn hóa Trung Hoa được sắp xếp tạo nên chiều sâu cho không gian. Ánh sáng tự nhiên tràn qua hệ cửa kính lớn, hòa cùng gam màu ấm, tạo nên một tổng thể vừa sang trọng vừa gần gũi, một bữa cơm gia đình hay một buổi tiếp đối tác quan trọng đều tìm được không khí phù hợp.

Không gian được thiết kế tỉ mỉ để thực khách được dùng bữa thoải mái

Bên cạnh không gian sảnh chung khoáng đạt, chi nhánh còn chú trọng thiết kế ba phòng tiệc riêng tư, đáp ứng linh hoạt nhu cầu từ những buổi họp mặt gia đình ấm cúng đến các cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng.

Sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, kiến trúc tinh tế cùng nghệ thuật ẩm thực Quảng Đông chuẩn vị hứa hẹn biến nơi đây thành một điểm dừng chân lý tưởng, trọn vẹn cả về thị giác lẫn vị giác cho thực khách tại khu vực.

Giữ trọn chất - vị Quảng Đông rất “Dim Tu Tac”

Điều tạo nên bản sắc của Dim Tu Tac không chỉ nằm ở những món ăn được nhiều thực khách yêu thích, mà còn nằm ở tinh thần ẩm thực Quảng Đông chuẩn mực trong suốt hành trình phát triển. Mỗi chi nhánh mới không đơn thuần là một địa điểm phục vụ, mà là sự tiếp nối trọn vẹn những giá trị đã làm nên dấu ấn của thương hiệu.

Muôn vị ẩm thực Quảng Đông rất “Dim Tu Tac”

Đằng sau những hương vị ấy là đội ngũ gần 20 sư phụ bếp nước ngoài đến từ Hong Kong, Quảng Đông, Thượng Hải, Tứ Xuyên và Singapore. Mỗi người mang theo kỹ thuật, kinh nghiệm và bản sắc ẩm thực riêng, nhưng cùng chia sẻ một triết lý chung: tôn trọng nguyên bản, đề cao kỹ thuật và gìn giữ chuẩn mực Quảng Đông trong từng món ăn.

Với nhiều thương hiệu nhà hàng, mở rộng hệ thống luôn là bài toán cân bằng giữa quy mô và chất lượng. Dim Tu Tac lựa chọn giải bài toán đó bằng một hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng xuyên suốt, từ việc tuyển chọn nguyên liệu, quy trình chế biến, đào tạo đội ngũ đến trải nghiệm phục vụ.

Nhờ vậy, thực khách có thể tìm thấy sự quen thuộc trong từng hương vị, dù dùng bữa ở bất kỳ chi nhánh nào. Chính sự nhất quán ấy đã làm nên chất - vị rất "Dim Tu Tac", một dấu ấn không chỉ được cảm nhận qua món ăn, mà còn hiện diện trong toàn bộ trải nghiệm ẩm thực.

Đội ngũ sư phụ đầu bếp giữ cái hồn Quảng Đông chuẩn mực

Hiện tại Dim Tu Tac sở hữu 6 nhà hàng sang trọng tại các vị trí đắc địa ở TP.HCM. Thương hiệu vẫn đang tiếp tục mở rộng và mang hương vị Quảng Đông đến nhiều thực khách hơn.

Chi nhánh Đông Du: 55 Đông Du, Phường Sài Gòn.

Chi nhánh Topaz City: Topaz City - 39 Cao Lỗ, Phường Chánh Hưng.

Chi nhánh Cobi Tower: Tầng 2, Cobi Tower 2 - 2-4 Đường số 8, Phường Tân Mỹ.

Chi nhánh Saigon Centre: Tầng 5, Saigon Centre - 65 Lê Lợi, Phường Sài Gòn.

Chi nhánh Estella Place: Tầng 4, Estella Place - 88 Song Hành, Phường Bình Trưng.

Chi nhánh Hùng Vương Plaza: Tầng 3, Hùng Vương Plaza - 126 Hồng Bàng, Phường Chợ Lớn.

Thanh Loan