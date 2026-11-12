Toàn thắng cả 4 trận tại bán kết và chung kết, Đinh Anh Hoàng– tay vợt CAND–T&T– trở thành nhân tố nổi bật giúp đội tuyển bóng bàn Việt Nam giành HCV đồng đội nam Giải vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Sáng 12/11 tại Kuala Lumpur (Malaysia), đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam xuất sắc đánh bại chủ nhà Malaysia 3-1 trong trận chung kết đồng đội nam Giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam trở lại ngôi vô địch đồng đội nam Đông Nam Á sau 10 năm. Ảnh: BHL.

Chiến thắng mang ý nghĩa đặc biệt khi lần gần nhất Việt Nam vô địch đồng đội nam Đông Nam Á là năm 2016 tại Indonesia. Đây là chức vô địch thứ tư của bóng bàn nam Việt Nam, với đội hình gồm Đinh Quang Linh, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh và Nguyễn Đức Tuân.

Một thập kỷ sau, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh tiếp tục góp mặt cùng thế hệ mới, nổi bật là Đinh Anh Hoàng.

Đinh Anh Hoàng thắng cả hai trận chung kết

Trong trận chung kết gặp chủ nhà Malaysia, Anh Hoàng đánh trận mở màn với Choong Javen, nhà vô địch đơn nam Đông Nam Á 2024, từng giành 4 HCV tại giải đấu năm đó.

Đinh Anh Hoàng vượt qua nhiều thời điểm khó khăn để giành chiến thắng chung cuộc cho đội bóng bàn Việt Nam. Ảnh: T&T Group.

Anh Hoàng khởi đầu ấn tượng với chiến thắng 11-3 ở ván đầu. Tuy nhiên, Javen liên tục bám đuổi, buộc trận đấu kéo dài đến ván quyết định. Giữ vững bản lĩnh, Anh Hoàng thắng 11-9, khép lại trận đấu với tỷ số 3-2 (11-3, 5-11, 11-7, 9-11, 11-9), mang về điểm đầu tiên cho Việt Nam.

Tiếp đó, Nguyễn Anh Tú thắng Wong Qi Shen 3-0, giúp Việt Nam dẫn 2-0. Malaysia rút ngắn tỷ số xuống 1-2 khi Lee Hong An đánh bại Lê Đình Đức 3-2.

Ở trận đơn thứ tư, Anh Hoàng tiếp tục đối đầu Wong Qi Shen. Dù thua ván đầu 6-11, tay vợt CAND–T&T nhanh chóng điều chỉnh lối chơi, thắng liên tiếp 12-10, 11-9 và 11-8.

Chiến thắng 3-1 của Anh Hoàng ấn định tỷ số chung cuộc 3-1, đưa bóng bàn Việt Nam vô địch đồng đội nam Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi.

Bản lĩnh được tôi luyện qua những trận đấu khó

Hai chiến thắng ở chung kết khép lại hành trình ấn tượng của Đinh Anh Hoàng. Tại nội dung đồng đội nam, anh thi đấu 8 trận đơn, thắng 7 và chỉ thua Phakphoom (Thái Lan) với tỷ số 2-3.

Ở vòng bảng, Việt Nam lần lượt đánh bại Thái Lan 3-2, Campuchia 3-0, Brunei 3-0 và Indonesia 3-1, giành ngôi đầu bảng.

Đến bán kết gặp Singapore, Anh Hoàng tiếp tục thể hiện bản lĩnh trong thời điểm khó khăn. Sau khi Đoàn Bá Tuấn Anh thua trận mở màn, Anh Hoàng đối đầu Nicholas Tan và bị dẫn 1-2 sau ba ván.

Ở ván thứ tư, khi bị dẫn 3-7, anh ghi liền 6 điểm, vượt lên 9-7 rồi thắng 11-9. Tay vợt Việt Nam tiếp tục thắng ván quyết định 11-5, hoàn tất màn ngược dòng 3-2.

Trong trận đơn thứ tư, Anh Hoàng đánh bại Josh Chua 3-0 (12-10, 11-7, 11-8), góp phần giúp Việt Nam thắng Singapore 3-1, giành quyền vào chung kết. Kết quả này cũng giúp đội tuyển đòi lại món nợ thua Singapore 2-3 tại SEA Games 33 năm 2025.

Đáng chú ý, ở hai trận bán kết và chung kết, Anh Hoàng toàn thắng cả 4 trận đơn, trở thành nhân tố quyết định trong hành trình giành chức vô địch Đông Nam Á của bóng bàn Việt Nam.

Sự tiến bộ của Đinh Anh Hoàng là thành quả của quá trình đầu tư bài bản. Ảnh: T&T Group.

HLV trưởng CLB CAND–T&T Vũ Mạnh Cường đánh giá, quá trình tập huấn hiệu quả cùng thành tích tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc đã giúp Đinh Anh Hoàng tiến bộ về chuyên môn, đặc biệt là bản lĩnh thi đấu. Tinh thần vững vàng ở những thời điểm quyết định giúp anh liên tiếp vượt qua các trận đấu khó khăn.

Thành quả từ quá trình đào tạo dài hạn

Chức vô địch tại Malaysia đánh dấu bước trưởng thành mới của Đinh Anh Hoàng, tay vợt sinh năm 2001, được đào tạo từ hệ thống bóng bàn T&T xây dựng năm 2007.

Năm 2023, Anh Hoàng cùng Trần Mai Ngọc giành HCV đôi nam nữ SEA Games 32, chấm dứt 26 năm chờ đợi của bóng bàn Việt Nam ở nội dung này.

Từ tháng 5/2024, sau thỏa thuận hợp tác giữa Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân và T&T Group, Anh Hoàng cùng nhiều tay vợt Hà Nội T&T chuyển sang thi đấu cho CAND–T&T. Mô hình kết hợp giữa nền tảng tổ chức, kỷ luật của ngành Công an với chiến lược đầu tư, đào tạo dài hạn của T&T Group bước đầu mang lại những kết quả tích cực.

Từ dấu ấn ở nội dung đôi nam nữ SEA Games đến vai trò chủ lực trong đội hình đồng đội nam, Anh Hoàng ngày càng khẳng định sự trưởng thành về kỹ thuật, tâm lý và khả năng xử lý những thời điểm chịu áp lực lớn.

Chức vô địch Đông Nam Á sau 10 năm không chỉ ghi dấu sự trở lại của bóng bàn Việt Nam trên đỉnh khu vực mà còn cho thấy hiệu quả của quá trình đầu tư bài bản, đào tạo VĐV đủ năng lực và bản lĩnh mang về những điểm số quyết định cho đội tuyển quốc gia.

(Nguồn T&T Group)