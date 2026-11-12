Tuyển bóng bàn Việt Nam xuất sắc đánh bại chủ nhà Malaysia với tỷ số 3-1 trong trận chung kết nội dung đồng đội nam, giành HCV giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Ở trận đấu mở màn, Đinh Anh Hoàng vượt qua Choong Javen với tỷ số 3-2 đầy kịch tính. Tiếp đó, Nguyễn Anh Tú thi đấu ấn tượng, giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Wong Qi Shen, giúp tuyển bóng bàn Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0.

Tại trận đấu thứ ba, Lê Đình Đức đã nỗ lực thi đấu nhưng để thua Lee Hong An với tỷ số 2-3. Tuy nhiên, Đinh Anh Hoàng tiếp tục thể hiện phong độ và bản lĩnh thi đấu xuất sắc khi thích nghi hiệu quả với lối chơi tấn công mạnh mẽ của Wong Qi Shen, giành chiến thắng 3-1, ấn định tỷ số chung cuộc 3-1 cho Việt Nam.

Các VĐV Việt Nam thi đấu xuất sắc trong trận chung kết.

Chiến thắng là thành quả xứng đáng cho sự chuẩn bị, nỗ lực và tinh thần đoàn kết của toàn đội. Đây cũng là động lực quan trọng để các VĐV tiếp tục hướng tới mục tiêu chinh phục thành tích cao ở những nội dung tiếp theo là đơn và đôi.

Giải vô địch bóng bàn Đông Nam Á 2026 diễn ra từ ngày 8 đến 15/11 tại Malaysia. Đây là một trong những giải đấu quan trọng để các tay vợt Việt Nam kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và cạnh tranh thành tích với những đối thủ hàng đầu khu vực.

Các VĐV giành HCV ở nội dung đồng đội nam.

Tuyển Việt Nam đăng ký lực lượng gồm 10 VĐV và 2 HLV. Các tay vợt tham gia đầy đủ những nội dung tại giải. Đáng chú ý, trước ngày đội lên đường, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Xuân Vũ treo thưởng 50 triệu đồng cho VĐV giành HCV, 30 triệu đồng cho HCB và 20 triệu đồng cho HCĐ. Trong khi đó, Phó chủ tịch Tống Đức Thuận cũng dành mức thưởng lần lượt 30 triệu đồng, 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các VĐV đạt thành tích tương ứng.