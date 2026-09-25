Trước trận ra quân gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik chính thức công bố Ban cán sự tuyển Việt Nam. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội trưởng. Hai đội phó là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc.

Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm của tuyển Việt Nam. Cả hai vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc lần đầu làm đội phó tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đình Bắc được trao vai trò trong Ban cán sự tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 đang có lần thứ hai góp mặt tại đội tuyển quốc gia trong năm 2026 và tiếp tục được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội thể hiện trong một giải đấu do FIFA tổ chức.

Tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất và đồng Vua phá lưới (5 bàn thắng cùng với Xuân Son). Anh tiếp tục là một trong những chân sút được kỳ vọng sẽ giúp tuyển Việt Nam chinh phục ngôi vô địch tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Hoàng Đức, Xuân Son và sức trẻ của Đình Bắc, Ban cán sự tuyển Việt Nam góp phần duy trì sự đoàn kết, gắn kết trong tập thể, hướng tới mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp Philippines vào ngày 26/9 và Thái Lan vào ngày 29/9, đều trên sân Si Jalak Harupat. Sau đó, đội bóng của HLV Kim Sang Sik trở lại Jakarta thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10.