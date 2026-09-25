ĐT nữ Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn đầy nỗ lực trước Trung Quốc tại tứ kết ASIAD 2026. Dù phải đối đầu đối thủ mạnh hơn, các cô gái áo đỏ vẫn thi đấu kiên cường, giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức.
ĐT nữ Trung Quốc liên tục gây sức ép nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ tổ chức tốt của ĐT Việt Nam. Thủ môn Kim Thanh có nhiều pha cứu thua quan trọng, đặc biệt trước những cú dứt điểm của Wang Shuang và các đồng đội.
Các cô gái Việt Nam không chỉ phòng ngự mà còn chủ động cầm bóng, tìm kiếm cơ hội phản công. Hai đội hòa 0-0 sau hai hiệp chính, trước khi Wang Shuang ghi bàn quyết định ở phút 109 của hiệp phụ.
Dù thất bại 0-1, Kim Thanh và các đồng đội vẫn để lại dấu ấn khi khiến đội tuyển từng nhiều lần vô địch châu Á và 3 lần giành HCV ASIAD phải rất vất vả mới giành chiến thắng.
Ghi bàn:
Nữ Trung Quốc: Wang Shu Ang (109')
Đội hình ra sân
Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoa, Bích Thuỳ, Thu Xuân, Tuyết Ngân, Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Yến.
Nữ Trung Quốc: Xiao Zi Tong, Chen Qiao Zhu, Wu Hai Yan, Wang Shu Ang, Yao Wei, Wurigumula, Wang Yan Wen, Li Qing Tong, Wang Ai Fang, Zhang Rui, Zhang Cheng Xue.
KẾT THÚC
Trận tứ kết bóng đá nữ ASIAD 2026 khép lại với thất bại có phần tiếc nuối 0-1 của tuyển nữ Việt Nam trước tuyển nữ Trung Quốc. Dù vậy, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc có quyền ngẩng cao đầu về nước.
116'
Wang Shuang dứt điểm vọt xà ngang trước khung thành rộng mở sau khi Yuan Cong loại bỏ thủ môn Kim Thanh.
109'
Bàn thắng!!! Wang Shuang mở tỷ số cho Trung Quốc với cú dứt điểm cận thành.
107'
Từ đường căng ngang của Vạn Sự, Vũ Thị Hoa băng vào dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn Trung Quốc.
105
Các cô gái áo trắng vẫn đang thi đấu kiên cường để ngăn đối phương không thể ghi bàn. Hồng Nhung vừa lấy thân mình chặn cú dứt điểm của Fangxin.
101'
Ziqin xâm nhập vòng cấm tuyển nữ Việt Nam nhưng cú đá chân trái đưa bóng đi sạt cột dọc gang tấc.
96'
Fangxin đánh đầu cận thành từ quả phạt góc nhưng một lần nữa thủ thành Kim Thành cứu thua cho tuyển nữ Việt Nam.
92
Dương Thị Vân bất ngờ nã pháo từ khoảng cách hơn 30m, bóng đi vọt xà ngang.
Kết thúc 90 phút
90'+3
Ziqin có cơ hội tốt để ghi bàn nhưng cú sút căng trong vòng cấm không thắng được phản xạ xuất sắc của Kim Thanh.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
87'
Yuan Cong tận dụng thể hình cao to xoay sở trong vòng cấm rồi sút căng bằng chân phải vọt xà ngang.
82'
Ngọc Minh Chuyên bất ngờ kết thúc tầm xa thử tài thủ môn Trung Quốc.
74'
Diễm My chấn thương buộc phải rời sân nhường chỗ cho Hồng Nhung. Băng đội trưởng được trao lại cho thủ thành Kim Thanh.
70'
Kim Thanh đang thi đấu cực kỳ xuất sắc trong khung gỗ tuyển nữ Việt Nam. Cô vừa có hai pha cản phá liên tiếp làm nản lòng tiền đạo áo đỏ.
61'
Tuyển nữ Việt Nam vừa có pha dàn xếp tốt bên cánh phải. Tiếc rằng, quả tạt cuối cùng của Nguyễn Thị Hoa không có đồng đội tiếp ứng.
56'
HLV Hoàng Văn Phúc tung Minh Chuyên, Thanh Nhã và Vũ Thị Hoa vào sân.
51'
Đội trưởng tuyển nữ Trung Quốc - Wu Hai Yan vừa dứt điểm từ khoảng cách gần 30m nhưng thủ môn Kim Thanh bắt gọn trái bóng.
Kết thúc hiệp 1
39'
Cầu thủ nữ Trung Quốc thứ hai nhận thẻ vàng là Zhang Cheng Xue, sau pha chơi bóng bằng tay.
31'
Quãng ít phút vừa qua, các cầu thủ nữ Việt Nam phối hợp khá tự tin ở tuyến trên, khiến đối thủ không thể gây sức ép về phía cầu môn Kim Thanh.
26'
Nữ Trung Quốc liên tục được hưởng những quả phạt góc nhưng hàng thủ áo trắng đã hóa giải tốt.
21'
Zongmei nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha đạp bóng thô bạo nhắm vào Thu Xuân.
18'
Nữ Việt Nam đang kiên cường chống đỡ những đợt hãm thành của đối thủ. Diễm My vừa phải nỗ lực phá bóng.
10'
Thu Thương tung đường chuyền thông minh cho Vạn Sự phá bẫy việt vị lao xuống. Tiếc rằng, thủ môn nữ Trung Quộc băng ra bắt gọn.
7'
Yan Wen bắt volley trong vòng cấm nhưng thủ môn Kim Thanh xuất sắc cứu thua cho tuyển nữ Việt Nam.
2'
Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Trung Quốc đã ào lên tấn công mạnh mẽ. Ở chiều ngược lại, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc phải phòng ngự co cụm bên phần sân nhà.
13h
Trận đấu bắt đầu.