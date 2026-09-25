ĐT nữ Việt Nam đã tạo nên màn trình diễn đầy nỗ lực trước Trung Quốc tại tứ kết ASIAD 2026. Dù phải đối đầu đối thủ mạnh hơn, các cô gái áo đỏ vẫn thi đấu kiên cường, giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức.

ĐT nữ Trung Quốc liên tục gây sức ép nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ tổ chức tốt của ĐT Việt Nam. Thủ môn Kim Thanh có nhiều pha cứu thua quan trọng, đặc biệt trước những cú dứt điểm của Wang Shuang và các đồng đội.

Tuyển nữ Việt Nam (áo trắng) khiến nữ Trung Quốc thắng vất vả - Ảnh: VFF

Các cô gái Việt Nam không chỉ phòng ngự mà còn chủ động cầm bóng, tìm kiếm cơ hội phản công. Hai đội hòa 0-0 sau hai hiệp chính, trước khi Wang Shuang ghi bàn quyết định ở phút 109 của hiệp phụ.

Dù thất bại 0-1, Kim Thanh và các đồng đội vẫn để lại dấu ấn khi khiến đội tuyển từng nhiều lần vô địch châu Á và 3 lần giành HCV ASIAD phải rất vất vả mới giành chiến thắng.

Ghi bàn:

Nữ Trung Quốc: Wang Shu Ang (109')

Đội hình ra sân

Nữ Việt Nam: Kim Thanh, Diễm My, Thu Thương, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Hoa, Bích Thuỳ, Thu Xuân, Tuyết Ngân, Trúc Hương, Vạn Sự, Hải Yến.

Nữ Trung Quốc: Xiao Zi Tong, Chen Qiao Zhu, Wu Hai Yan, Wang Shu Ang, Yao Wei, Wurigumula, Wang Yan Wen, Li Qing Tong, Wang Ai Fang, Zhang Rui, Zhang Cheng Xue.