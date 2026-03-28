Xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu quan trọng của Phó Thủ tướng thường trực tại cuộc tọa đàm này.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại Tọa đàm Tài chính và công nghệ Việt Nam - Hoa Kỳ. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Thưa quý vị đại biểu,

Tôi rất vui mừng cùng với đoàn công tác của Chính phủ Việt Nam có mặt tại thành phố San Francisco và tham dự Tọa đàm Tài chính và Công nghệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong nhiều thập kỷ qua, nơi đây không chỉ là trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Hoa Kỳ mà còn là nơi khởi nguồn cho những đột phá làm thay đổi cấu trúc kinh tế của Hoa Kỳ nói riêng và của toàn cầu nói chung. Có thể nói, San Francisco là biểu tượng của tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá và dẫn dắt tương lai.

Cách đây ít ngày tại New York, chúng tôi đã có buổi tọa đàm hiệu quả khi đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở với nhiều định chế tài chính, tập đoàn lớn của Hoa Kỳ về dòng vốn huy động vào Trung tâm tài chính. Nhưng hôm nay, tại San Francisco, chúng ta sẽ thảo luận về một chủ đề mang tính nền tảng và chuyên sâu: Công nghệ và Tương lai của hệ thống tài chính toàn cầu. Bởi vì, công nghệ chính là công cụ sẽ định hướng, dẫn dắt và khuếch đại sức mạnh của nguồn lực tài chính trong thập kỷ tới.

Tại tọa đàm hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một định hướng chiến lược của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới: Xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (VIFC) hiện đại, minh bạch và kết nối sâu rộng với hệ thống tài chính toàn cầu. Sự hiện diện của các doanh nghiệp, các định chế tài chính và công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ tại tọa đàm không chỉ thể hiện sự quan tâm đến Việt Nam của quý vị, mà còn mở ra cơ hội để chúng ta cùng trao đổi, cùng thiết kế, cùng tham gia vào quá trình hình thành một trung tâm tài chính thế hệ mới tại một quốc gia rất năng động, sáng tạo, giàu khát vọng và biết cách vươn lên.

Sự kiện hôm nay diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào thực chất. Hoa Kỳ hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam, nhưng chúng tôi tin rằng, dư địa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính công nghệ cao, vẫn còn rất rộng lớn.

Thưa quý vị,

Cách đây 50 năm, khi bước ra khỏi cuộc chiến tranh, Việt Nam là một quốc gia bị tàn phá khốc liệt, gánh chịu hậu quả nặng nề, nhân dân không đủ ăn, phải phiêu bạt tìm kiếm việc làm ở nhiều quốc gia. Đạn bom, chất độc da cam đã tạo nên những vết thương trên cả mặt đất cũng như trên cơ thể và tâm hồn mỗi con người. Nhưng Việt Nam, một dân tộc bao dung đã vượt qua khác biệt của lịch sử để hướng tới tương lai, một dân tộc kiên cường đã đứng lên từ gian khó để kiến thiết lại đất nước.

Ngày nay, khi nhiều quốc gia đang phải đối mặt với những thách thức sinh tồn, đặc biệt là khủng hoảng về lương thực, thì Việt Nam đã vươn lên trở thành nền kinh tế xếp thứ 32/196 quốc gia, là nước xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới, tích cực đóng góp vào chiến lược an ninh lương thực toàn cầu và hỗ trợ nhân loại. Thế giới đánh giá Việt Nam đã làm nên những kỳ tích. Nhưng những kỳ tích thực sự về ấm no, hạnh phúc của nhân dân vẫn đang chờ đợi chúng tôi ở phía trước.

Quý vị có cơ sở để đặt niềm tin vào nền kinh tế Việt Nam bởi chúng tôi là một quốc gia thanh bình, an toàn, rất thích hợp cho những quyết định chiến lược đầu tư dài hạn; đang duy trì một nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng ở mức cao và hội nhập quốc tế sâu rộng. Bên cạnh đó, Việt Nam đang mạnh mẽ, quyết liệt trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hướng tới kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn. Nền kinh tế quy mô lớn với 100 triệu dân, trẻ, năng động và say mê công nghệ của chúng tôi chính là điểm đến lý tưởng cho những sáng kiến đột phá.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phục vụ cho sự phát triển tăng tốc, chúng tôi xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam theo mô hình "Một trung tâm - Hai điểm đến". Trong đó, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng không cạnh tranh lẫn nhau mà liên kết chặt chẽ để tạo thành hệ sinh thái tài chính toàn diện.

Tiềm năng và lịch sử phát triển đã định vị TP Hồ Chí Minh là trung tâm tài chính với thế mạnh là thị trường vốn truyền thống, còn Đà Nẵng được hướng tới tập trung vào công nghệ tài chính (Fintech), tài sản số và đổi mới sáng tạo.

Bởi Đà Nẵng đã hội đủ các điều kiện: vị trí địa kinh tế chiến lược kết nối thuận lợi với toàn cầu; hạ tầng kỹ thuật hiện đại; có một môi trường sống lý tưởng, đạt chuẩn quốc tế; có mô hình kinh tế phù hợp để triển khai cơ chế thử nghiệm (sandbox) và kiểm soát rủi ro; là địa phương tiên phong của Việt Nam trong phát triển công nghệ thông tin và xây dựng thành phố thông minh, với nguồn nhân lực chất lượng cao sẵn sàng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của kỷ nguyên số.

Thưa quý vị,

Chúng tôi nhận thức rất rõ một quy luật phổ biến của thời đại. Đó là, công nghệ luôn đi nhanh hơn pháp luật. Và để đón nhận dòng vốn cũng như công nghệ từ Hoa Kỳ, hạ tầng pháp lý phải được đầu tư sớm và chuyên nghiệp trên cơ sở tham khảo sáng suốt kinh nghiệm quốc tế.

Trong thế kỷ 21, tài chính không thể tách rời công nghệ. Vì vậy, chiến lược phát triển VIFC được thiết kế gắn liền với hệ sinh thái công nghệ. Việt Nam đang tích cực hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các lĩnh vực cốt lõi như: (i) Trí tuệ nhân tạo (AI); (ii) Dữ liệu lớn (Big Data); (iii) Công nghệ chuỗi khối (blockchain); (iv) Bán dẫn và hạ tầng số.

Đồng thời, chúng tôi thúc đẩy các mô hình tài chính mới theo hướng vừa hỗ trợ đổi mới bứt phá, vừa đảm bảo kiểm soát rủi ro thông qua việc thiết lập một hành lang pháp lý an toàn và cởi mở, tạo điều kiện tối đa để các nền tảng công nghệ, quỹ đầu tư và doanh nghiệp Fintech kiến tạo các sản phẩm tài chính thế hệ mới như tài sản số, Blockchain, trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính xanh và tín chỉ carbon…

Trong quá trình này, sự hợp tác với các đối tác từ San Francisco và Thung lũng Silicon có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn xây dựng các cầu nối trực tiếp giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hoa Kỳ với trung tâm tài chính đang hình thành tại Việt Nam.

VIFC vừa là "phòng thí nghiệm chính sách", vừa là bệ phóng cho ý tưởng công nghệ xuất sắc. Chúng tôi kêu gọi quý vị đầu tư vào VIFC để thiết lập các quỹ đầu tư công nghệ, quỹ xanh, quỹ mạo hiểm tại đây. Từ VIFC, dòng vốn của quý vị sẽ là bệ đỡ cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu.

Thưa quý vị,

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, chúng tôi cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhất, mang tính cạnh tranh toàn cầu. Chúng tôi sẽ áp dụng các chính sách ưu đãi vượt trội, tạo đột phá về thể chế, đảm bảo tính minh bạch của môi trường đầu tư, duy trì sự ổn định của kinh tế vĩ mô và đặc biệt là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Việt Nam sẽ không chỉ nhìn thấy một thị trường đầy tiềm năng, mà còn tìm thấy một đối tác tin cậy, sẵn sàng cùng các bạn chia sẻ rủi ro, đồng kiến tạo những giá trị mới cho sự thịnh vượng chung.

Tại San Francisco ngày hôm nay, chúng ta đang cùng nhau định hình nền tảng cho sự hợp tác tài chính và công nghệ giữa hai quốc gia trong nhiều thập kỷ tới. Với sự đồng hành của cộng đồng tài chính và công nghệ Hoa Kỳ, VIFC chắc chắn sẽ trở thành một điểm đến năng động và đáng tin cậy.

Tôi hy vọng rằng đối thoại hôm nay sẽ kết nối tiềm năng và khát vọng Việt Nam với nguồn lực và công nghệ Hoa Kỳ để kiến tạo kỷ nguyên thịnh vượng chung cho nhân dân và nền kinh tế 2 nước.

Kính chúc các quý vị mạnh khỏe. Chúc tọa đàm của chúng ta thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ