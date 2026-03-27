Sáng 27/3, phát biểu kết luận hội nghị Doanh nghiệp góp phần vào tăng trưởng hai con số và Thủ tướng Chính phủ tri ân doanh nghiệp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân, đặc biệt là trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh; sẽ là lực lượng tiên phong trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số thời gian tới.

Đóng góp khoảng 60% GDP, thu hút hơn 16 triệu lao động

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá vai trò của doanh nghiệp trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thúc đẩy tăng trưởng; đề xuất giải pháp để chuyển mạnh mô hình tăng trưởng truyền thống dựa vào đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu sang tăng trưởng dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đặc biệt, các đại biểu kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước để phát triển doanh nghiệp, trong đó hình thành các doanh nghiệp mang tầm cỡ khu vực và toàn cầu; đưa hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp; doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn trở thành doanh nghiệp toàn cầu, xuyên quốc gia.

Theo báo cáo, tính đến hết năm 2025, cả nước có khoảng 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tăng hơn 25% so với năm 2020. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% GDP, thu hút hơn 16 triệu lao động, đóng góp chủ yếu vào tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Khu vực doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong nhiều ngành, lĩnh vực trọng yếu, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định kinh tế vĩ mô. Khu vực kinh tế tư nhân, một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế đã có bước tiến mạnh mẽ, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, từng bước hình thành các tập đoàn mang thương hiệu tầm cỡ khu vực và quốc tế. Khu vực doanh nghiệp FDI tiếp tục là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế khi Việt Nam đã thuộc nhóm 15 quốc gia thu hút FDI lớn nhất thế giới.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội huy động từ khu vực doanh nghiệp cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 33% GDP. Đến hết năm 2025, quy mô thị trường cổ phiếu đạt khoảng 86,7% GDP, thị trường trái phiếu đạt khoảng 30% GDP. Qua 3 đợt khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án trong năm 2025, cả nước đã khởi công, khánh thành 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 5,2 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn tư nhân chiếm gần 75%.

Các đại biểu nêu rõ, bên cạnh kết quả quan trọng, nền kinh tế và khu vực doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, khó khăn, thách thức, nhất là về thể chế, pháp luật; vấn đề pháp lý tồn đọng của một số doanh nghiệp, dự án đầu tư chưa được giải quyết dứt điểm.

Để doanh nghiệp phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là thúc đẩy tăng trưởng 2 con số, các đại biểu đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm thủ tục hành chính; bảo đảm quyền tự do kinh doanh và tiếp cận bình đẳng nguồn lực giữa các khu vực doanh nghiệp; hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình kinh tế mới; cho phép áp dụng cơ chế "sandbox" cơ chế chuyên biệt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế số, trọng tâm là công nghệ tài chính, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chiến lược, công nghệ mới...

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính phân tích bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Thủ tướng khẳng định 2 mục tiêu chiến lược 100 là không thay đổi mà phải nỗ lực, kiên trì, kiên định để thực hiện. Do đó, ngay từ năm 2026 và những năm tiếp theo phải đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, doanh nghiệp phải trưởng thành, phát triển đóng góp tích cực vào quá trình này.

Quán triệt chỉ đạo thực hiện “4 kiên định” mà Tổng Bí thư Tô Lâm nêu tại hội nghị Trung ương 2 vừa qua, Thủ tướng lưu ý 4 nguyên tắc cốt lõi: tăng trưởng thực thất, chất lượng và bền vững; ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm các cân đối lớn; tận dụng mọi nguồn lực cho sự phát triển; nhân dân phải được hưởng thụ; nhấn mạnh, phân tích phương châm: Nhà nước phải kiến tạo, doanh nghiệp phải tiên phong, công tư đồng hành, đất nước phát triển - nhân dân hạnh phúc.

Bày tỏ tinh thần cầu thị, lắng nghe, tri ân các doanh nghiệp trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong 5 năm vừa qua, Thủ tướng cho biết, trọng trách phát triển đất nước trong giai đoạn tới là rất lớn lao, nặng nề mà trước hết phải thể hiện được kết quả ngay từ năm 2026, đó là mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên.

Thông tin quán triệt các nội dung của hội nghị Trung ương 2, khóa 14 liên quan phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, cũng như Nghị quyết, Chương trình làm việc của Ban chấp hành Trung ương khóa 14, Thủ tướng cho biết, phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 2 khóa 14, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Đây là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Chúng ta không chấp nhận tăng trưởng thấp. Phải kiên trì thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bền vững, thực chất”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng đề nghị quán triệt sâu sắc “4 nguyên tắc” cốt lõi mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tại hội nghị...

Phát huy, khẳng định vai trò trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trên cơ sở "4 nguyên tắc" cốt lõi, việc triển khai mục tiêu tăng trưởng 2 con số phải được tiến hành nhất quán, đồng bộ và kiên định với sự chỉ đạo tập trung cao của Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và toàn bộ hệ thống chính trị.

Trên cơ sở các nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng nêu nhiều nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ nút thắt, tạo điều kiện và huy động doanh nghiệp phát huy, khẳng định vai trò trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Trong đó, các bên tập trung tháo gỡ ngay những điểm nghẽn thể chế, thủ tục, chi phí tuân thủ để giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế; nhanh chóng trình Quốc hội sửa Luật Đất đai; cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết. Đối với các mô hình kinh doanh mới như kinh tế số, tài chính số, AI, dữ liệu, công nghệ chiến lược, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tầm thấp, cần thiết kế sandbox có giới hạn phạm vi, thời gian, trách nhiệm quản lý và tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Chỉ đạo “làm mới” các động lực tăng trưởng truyền thống, Thủ tướng nhấn mạnh phải sử dụng đầu tư công như một công cụ điều hành tăng trưởng chủ động, lấy tiến độ thực tế và khối lượng hoàn thành làm thước đo, trở thành “vốn mồi dẫn dắt”, kéo đầu tư tư nhân vào lĩnh vực hạ tầng chiến lược, năng lượng, logistics, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng số, bán dẫn, AI, công nghiệp chế tạo.

Đối với tiêu dùng, cần triển khai các biện pháp kích cầu có mục tiêu: giảm thuế, phí hợp lý đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ có sức lan tỏa; thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán số, kích cầu tiêu dùng nội địa gắn với du lịch, dịch vụ, logistics; phát triển mạnh hệ thống phân phối hàng Việt Nam, chương trình khuyến mại tập trung, kết nối cung cầu liên vùng.

Đối với xuất khẩu, cần chuyển từ tư duy hỗ trợ chung sang tư duy “bám sát từng thị trường, từng ngành, từng đơn hàng” để xử lý các hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn xanh, truy xuất nguồn gốc, logistics, thanh toán, phòng vệ thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các FTA bằng cách cung cấp sẵn bộ hướng dẫn theo từng thị trường, từng mặt hàng, từng tiêu chuẩn bắt buộc, thay vì để doanh nghiệp “tự bơi”.

Thủ tướng chỉ rõ yêu cầu phải kiến tạo, phát triển động lực tăng trưởng mới như bán dẫn, AI, điện tử, năng lượng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo, kinh tế dữ liệu… bằng các chương trình phát triển có mục tiêu cụ thể về năng lực sản xuất, nhân lực, hạ tầng, giá trị gia tăng và tỷ lệ nội địa hóa rõ ràng.