MV Chia tay rồi mới biết là sản phẩm thứ 2 thuộc EP Tôi 30 - đánh dấu 30 năm làm nghề của rapper Tiến Đạt.

Bài hát (sáng tác: Phạm Việt Hoàng) pha trộn nhiều chất liệu như: Pop, R&B và Rock alternative giàu tự sự với ca từ chân thành, giai điệu buồn man mác.

Rapper Đinh Tiến Đạt. Ảnh: NVCC

Bài Chia tay rồi mới biết được viết như trang nhật ký - nơi người đàn ông bộc bạch nỗi tiếc nuối, đau đớn và tự trách vì đã không yêu đủ sâu, không mở rộng trái tim để giữ nhau.

MV được đạo diễn Tùng Phan thực hiện tại biển Mũi Né, Lâm Đồng. Trong MV, Tiến Đạt vào vai người đàn ông trung niên rời thành phố, mang theo chú chó và vài món đồ đơn giản.

Anh nấu ăn ngoài trời, chạy bộ dọc biển, đọc sách dưới bóng cây hoặc nằm dài nghe sóng cùng chú chó luôn kề bên - ẩn dụ cho mảnh ấm áp còn sót lại. Mỗi cử chỉ đều thể hiện sự bình thản, chấp nhận của người đàn ông sau đổ vỡ.

Lần hiếm hoi Tiến Đạt khoe body. Ảnh: Chụp màn hình

Nội dung MV này nối dài câu chuyện người đàn ông (Tiến Đạt đóng) bị bạn gái phản bội trước đó trong MV Bỏ bàn tay đó ra. Cách rapper thể hiện trong MV đúng với sự trưởng thành, điềm đạm của con người anh ngoài đời thật.

Đạo diễn Tùng Phan nói luôn quý Tiến Đạt bởi tính cách hiền lành, tử tế và luôn sống với đam mê mãnh liệt.

"Tiến Đạt là kiểu nghệ sĩ không có nhiều giới hạn về hình tượng, khá đa năng và nghệ sĩ tính cao. Vì vậy, có khá nhiều không gian để anh 'chơi, thử nghiệm trong nghệ thuật", anh nói.

Trích đoạn MV "Chia tay rồi mới biết"

Trước đó, Tiến Đạt tổ chức fancon (kết hợp fan meeting và concert) Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây tại Nhà hát Quân đội (phường Tân Sơn Nhất, TPHCM), thu hút hàng trăm người hâm mộ.

Sự kiện do MC Anh Tuấn dẫn, có sự góp mặt của nhiều khách mời như: Cường Seven, Đăng Khôi, Hà Lê, Kiên Ứng, ban nhạc Monocycle và ca sĩ APJ.

Hai điểm nhấn của sự kiện là lần đầu Tiến Đạt hát bài Phép màu (sáng tác: Nguyễn Hùng) và nói biết ơn vợ trẻ trước hàng trăm fan.