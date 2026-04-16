Đinh Tiến Đạt ra bài hát tặng người đang yêu

Mùi (t)hương - bài hát mới nhất của rapper Đinh Tiến Đạt thuộc thể loại r&b, xoay quanh khoảnh khắc chàng trai không muốn rời xa người thương sau một buổi sáng bên nhau.

Bài hát có nhịp điệu uyển chuyển, tạo nên không gian âm nhạc thư giãn, dễ chịu.

Phần lời bài hát giàu tự sự, gần gũi với đời sống, tái hiện những khoảnh khắc quen thuộc, từ "mỗi sáng thức giấc bên người thương" đến cảm giác lưu luyến không muốn rời đi.

Tiêu đề "lạ" Mùi (t)hương là cách anh chơi chữ từ "mùi hương" - thứ vô hình nhưng lại ở lại lâu nhất trong ký ức; nâng lên thành "mùi thương" - không chỉ cảm giác mà còn là ký ức, sự hiện diện và là cảm xúc còn đọng lại trong chàng trai.

Ở bài này, Đinh Tiến Đạt thể hiện khía cạnh nhẹ nhàng, tình cảm trong tâm hồn, khác với vẻ trầm tính, từng trải thường thấy.

Bài hát là cách anh dùng âm nhạc để kể những điều rất riêng, những cảm xúc không dễ nói thành lời ngoài đời.

Trong MV do đạo diễn Tùng Phan thực hiện, Đinh Tiến Đạt - cựu vũ công của vũ đoàn Hoàng Thông - phô diễn khả năng nhảy xuyên suốt sản phẩm.

Trích đoạn MV "Mùi (t)hương"

Đinh Tiến Đạt chia sẻ về MV: "Khi bước qua những thăng trầm, người ta thường không còn tìm kiếm những điều quá lớn lao hay kịch tính trong tình yêu nữa. Tôi viết bài Mùi (t)hương vào 5h30' một buổi sáng thường nhật, cũng là khung giờ tôi dậy mỗi ngày, trong một khoảnh khắc rất đỗi đời thường với tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua bình yên. Đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của một người bên cạnh cũng đủ thấy trọn vẹn".

Quang Anh vượt được cái bóng của 'diễn viên đi hát'

Nguyễn Quang Anh - gương mặt quen thuộc từng được biết đến từ màn ảnh nhỏ, cuộc thi Điểm hẹn Tài năng... đã bước lên sân khấu Giải thưởng Cống hiến với tất cả sự tự tin và cũng không giấu nổi hồi hộp của một người đang đi qua ranh giới quan trọng trong hành trình nghệ thuật.

Quang Anh xuất hiện với phần trình diễn solo Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) - một ca khúc đã quen thuộc, do chính tác giả thể hiện thành công và cũng được nhiều giọng ca nổi tiếng biểu diễn.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Quang Anh cho biết, chọn một bài hát có ký ức với khán giả, đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro bị so sánh nhưng anh không né tránh.

Quang Anh tự tin đứng trên sân khấu lớn của Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Trong tà áo dài truyền thống, giọng hát của anh cất lên chậm rãi, đầy tình cảm. Không cố tạo ra những phá cách quá đà, nam ca sĩ trẻ chọn cách đi vào chiều sâu cảm xúc, một lựa chọn an toàn nhưng không hề dễ dàng.

Anh chia sẻ: "Đây không phải là một bài hát dễ làm mới. Giai điệu đẹp, ca từ giàu hình ảnh, lại đã in sâu trong tâm trí khán giả. Chỉ cần một chút chênh vênh, người hát dễ bị so sánh. Nhưng tôi muốn mang màu sắc của riêng mình đến với khán giả".

Có lẽ điều khiến phần trình diễn trở nên đặc biệt không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở sự dũng cảm dám bước ra khỏi vùng an toàn.

Dưới hàng ghế khán giả, không chỉ có công chúng, đó còn là những người thầy, những người làm nghề - những ánh nhìn đủ tinh tường để nhận ra từng chi tiết nhỏ trong cách xử lý ca khúc. Nhạc sĩ Huy Tuấn - người từng ngồi ghế giám khảo tại Điểm hẹn Tài năng 2025 có mặt. Nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Hùng - "cha đẻ" của ca khúc cũng hiện diện. Với một nghệ sĩ trẻ, đó là áp lực không nhỏ.

Công chúng từng biết đến Quang Anh qua vai diễn trong Về nhà đi con. Nhưng phía sau ánh đèn phim ảnh, âm nhạc mới là con đường anh theo đuổi một cách nghiêm túc.

Ít người biết rằng, Quang Anh là thủ khoa chuyên ngành Thanh nhạc của Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội và vừa hoàn thành chương trình cao học ngành Quản lý văn hóa tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật - bố là NSƯT Ngọc Quyền, giảng viên bộ môn nhạc cụ dân tộc, cùng mẹ đều giảng dạy tại Học viện Âm nhạc Quốc gia, Quang Anh có nền tảng, nhưng không vì thế mà con đường trở nên dễ dàng. Ngược lại, chính xuất phát điểm ấy lại đặt lên vai anh một kỳ vọng lớn hơn.

Sau Điểm hẹn Tài năng, nơi anh giành giải thưởng do khán giả bình chọn, Quang Anh chọn cách đi chậm, tích lũy, hoàn thiện kỹ năng và định hình phong cách.

Quang Anh thể hiện "Còn gì đẹp hơn"

Hà Anh Tuấn tham gia "Sao Nhập Ngũ Concert 2026"

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 sẽ diễn ra vào ngày 9/5 tới tại Đường đua F1, khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình, TP Hà Nội.

Lấy chủ đề Tuổi đôi mươi, BTC kỳ vọng mang đến khán giả cuộc đối thoại giữa hai thế hệ bằng âm nhạc.

Đó là nơi "tuổi đôi mươi" của những người lính năm xưa - những người đã gửi lại thanh xuân, hoài bão nơi chiến trường gặp gỡ "tuổi đôi mươi" của thế hệ hôm nay đang sống trong hòa bình.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn. Ảnh: Tư liệu

Để làm rõ thông điệp những giấc mơ còn dang dở trong quá khứ được viết tiếp bằng nhiệt huyết của thực tại, nhạc mục sẽ xoay quanh sự kết hợp giữa dòng nhạc đỏ bất hủ và các bản hit đang thịnh hành.

Dàn nghệ sĩ góp mặt hơn 20 người gồm: Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Hương Giang Idol, Chi Pu, Bùi Công Nam, Kay Trần, Anh Tú, Ly Ly, Vũ Thảo My, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Hùng, Double 2T, Pháo, Hậu Hoàng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hải Đăng Doo và Captain Boy.

Sao Nhập Ngũ Concert 2026 dự kiến quy mô 20.000 khán giả với giá vé dao động 700 nghìn - 10 triệu đồng.