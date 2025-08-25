Sao nhập ngũ Concert mãn nhãn, đã tai với sự đầu tư kỳ công từng tiết mục. Sự giao lưu xuyên suốt giữa nghệ sĩ và quân nhân tạo điểm đặc trưng cho chương trình.
Chương trình hơn 40 tiết mục chia thành 4 chương, tái hiện hành trình của người lính từ bước chân nhập ngũ đến khát vọng tuổi trẻ hôm nay. Chương đầu tiên là "Khúc quân hành", mở màn bằng liên khúc "Hát mãi khúc quân hành" và "Bước chân trên dải Trường Sơn" của nhóm 4 nghệ sĩ: Jun Phạm, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Hải Đăng Doo.
Sao nhập ngũ Concert mang diễu binh lên sân khấu
Chương 2 "Tình yêu nơi chiến tuyến" mang đến âm nhạc chan chứa tình đồng đội và hậu phương. Khán giả vỡ òa khi ca sĩ Soobin xuất hiện với 2 ca khúc "Trở về" và "Dancing in the dark" được viết lời mới. Anh cũng làm nóng không khí chương trình khi diễn xuất tình cảm với Yên Đan "Đi giữa trời rực rỡ".
Ca sĩ Nguyễn Hùng (MAYDAYs) mang đến "Thánh ca mùa hè 2025" - "Phép màu" cùng ca khúc trong phim "Mưa đỏ" là "Còn gì đẹp hơn" cùng Jun Phạm, Bùi Công Nam.
"Phép màu" - Nguyễn Hùng ft. Jun Phạm, Bùi Công Nam
Liên khúc "Cô gái mở đường - Vấn vương" là một trong những tiết mục được trông đợi nhất Sao nhập ngũ Concert. Chương 2 khép lại với "Tuổi mộng mơ", là mạch cảm xúc lắng đọng, gợi nhắc về những năm tháng gian khó trên chiến trường nhưng vẫn tràn đầy yêu thương, lạc quan và niềm tin của những người lính.
Chỉ huy của dàn nghệ sĩ "Sao nhập ngũ" 2020 - Thiếu tá Nguyễn Việt Long bất ngờ đọc rap
Chương 4 "Còn đất nước, còn đi" là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Những sáng tác trẻ song hành cùng giai điệu hào hùng như "Nam quốc Sơn Hà”, “Made in Vietnam”, “Tỏa sáng như những vì sao”, “Đóa hoa hồng” tươi mới, trẻ trung mà vẫn tự hào.