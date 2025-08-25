536273884_1203736245125073_6320011447247779662_n.jpg
Tối 24/8, Sao nhập ngũ Concert 2025 diễn ra tại Công viên Sáng Tạo, TPHCM với quy mô 20.000 khán giả. Sân khấu hoành tráng, điểm nhấn là ngôi sao biểu tượng. 
Chương trình hơn 40 tiết mục chia thành 4 chương, tái hiện hành trình của người lính từ bước chân nhập ngũ đến khát vọng tuổi trẻ hôm nay. Chương đầu tiên là "Khúc quân hành", mở màn bằng liên khúc "Hát mãi khúc quân hành" và "Bước chân trên dải Trường Sơn" của nhóm 4 nghệ sĩ: Jun Phạm, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Hải Đăng Doo. 
536277599_1203746865124011_7953240676891576405_n.jpg
Sao nhập ngũ Concert gây chú ý khi diễu binh ngay trên sân khấu với hàng trăm chiến sĩ từ Lục quân, Hải quân, Không quân và Biên phòng.

Sao nhập ngũ Concert mang diễu binh lên sân khấu
Chương 2 "Tình yêu nơi chiến tuyến" mang đến âm nhạc chan chứa tình đồng đội và hậu phương. Khán giả vỡ òa khi ca sĩ Soobin xuất hiện với 2 ca khúc "Trở về" và "Dancing in the dark" được viết lời mới. Anh cũng làm nóng không khí chương trình khi diễn xuất tình cảm với Yên Đan "Đi giữa trời rực rỡ". 
Ca sĩ Nguyễn Hùng (MAYDAYs) mang đến "Thánh ca mùa hè 2025" - "Phép màu" cùng ca khúc trong phim "Mưa đỏ" là "Còn gì đẹp hơn" cùng Jun Phạm, Bùi Công Nam.

"Phép màu" - Nguyễn Hùng ft. Jun Phạm, Bùi Công Nam
Liên khúc "Cô gái mở đường - Vấn vương" là một trong những tiết mục được trông đợi nhất Sao nhập ngũ Concert. Chương 2 khép lại với "Tuổi mộng mơ", là mạch cảm xúc lắng đọng, gợi nhắc về những năm tháng gian khó trên chiến trường nhưng vẫn tràn đầy yêu thương, lạc quan và niềm tin của những người lính. 
537199799_1203819078450123_3583609258551422071_n.jpg
Chương 3 "Đỉnh cao lặng thầm" đẩy cảm xúc khán giả với phần âm nhạc mạnh mẽ, quyết liệt với "Đã đến lúc", "Người Việt - Dậy mà đi", "Đường chúng ta đi", "Nối vòng tay lớn"...
537391757_1203837175114980_1138448314706796083_n.jpg
Nét riêng xuyên suốt Sao nhập ngũ Concert là nhạc cảnh cùng phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn của các chiến sĩ, diễn viên. 
537624736_1203827931782571_894705566882453186_n.jpg
Tiết mục "Xe anh đến đâu em theo đến đó" quy tụ dàn nghệ sĩ tham gia "Sao nhập ngũ" mùa giải 2020. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt khi Thiếu tá Nguyễn Việt Long (được biết đến rộng rãi là "Mũi trưởng Long") bất ngờ đọc rap.

Chỉ huy của dàn nghệ sĩ "Sao nhập ngũ" 2020 - Thiếu tá Nguyễn Việt Long bất ngờ đọc rap
Chương 4 "Còn đất nước, còn đi" là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Những sáng tác trẻ song hành cùng giai điệu hào hùng như "Nam quốc Sơn Hà”, “Made in Vietnam”, “Tỏa sáng như những vì sao”, “Đóa hoa hồng” tươi mới, trẻ trung mà vẫn tự hào. 
536285092_1203911588440872_1114594303049478858_n.jpg
Đêm nhạc khép lại bằng đại hợp xướng “Mãi là người Việt Nam” và “Khát vọng tuổi trẻ”. Toàn bộ nghệ sĩ cùng hòa giọng, để lại dư âm mạnh mẽ và niềm kiêu hãnh trong hàng chục nghìn khán giả.