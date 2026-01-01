FBBOIZ trở lại

Sau thời gian dài vắng bóng, nhóm FBBOIZ gồm Hoàng Tôn, Phúc Bồ và JC Hưng bất ngờ tái xuất thị trường với album Trở lại đánh dấu 15 năm hoạt động nghệ thuật.

Album gồm 8 bài: Như ngày nào, Nhà vua, Trở lại, Mối tình đầu, Lãng du, Đêm lạnh, Tình suy và Ký ức nồng say. Trở lại với dòng nhạc R&B sở trường, FBBOIZ muốn cho thấy những cung bậc cảm xúc trưởng thành hơn sau nhiều năm hoạt động độc lập.

Quá trình sản xuất album, Hoàng Tôn trực tiếp tham gia định hình tổng thể các bản phối và đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng âm nhạc. Với anh, chỉ khi nghiêm khắc với chính mình, sản phẩm cuối cùng mới đủ thuyết phục khán giả.

Ca sĩ Hoàng Tôn.

Phúc Bồ giữ vai trò phát triển, đồng sản xuất phần lớn bài trong album còn JC Hưng kết nối các thành viên, duy trì năng lượng làm việc và tinh thần sáng tạo cho cả nhóm.

Sau 15 năm hoạt động, FBBOIZ duy trì nhịp làm việc chậm nhưng chắc chắn và hiệu quả hơn. Ba nghệ sĩ tự thấy mình là những người đàn ông vững vàng, từng trải; không còn bốc đồng như xưa.

Sau thời gian dài đi con đường riêng, mỗi người đã tự đối diện bản thân, nhìn rõ hơn điểm mạnh, điểm yếu và giá trị cốt lõi trong sáng tạo.

Khi trở lại, FBBOIZ không đặt cái tôi cá nhân lên trước mà ưu tiên tìm mạch cảm xúc chung. Nhờ đó, quá trình sản xuất album diễn ra suôn sẻ, ít va chạm.

FBBOIZ tái xuất sau nhiều thăng trầm.

Hoàng Tôn, Phúc Bồ và JC Hưng cũng xác định tựa đề Trở lại không mang ý nghĩa hoài niệm hay quay về điểm xuất phát. Họ muốn đánh dấu việc FBBOIZ bước tiếp trên con đường nghệ thuật.

"Tình suy" - FBBOIZ

Tiến Đạt hát xúc động về cha mẹ

Tự hào được làm con - nhạc phẩm khép lại EP Tôi 30 - 30 năm tôi vẫn ở đây của Đinh Tiến Đạt - là bài ballad về tình cảm gia đình.

Anh ra mắt bài hát đúng dịp sinh nhật thứ 45 như một khoảng lặng để nhìn lại hành trình làm con, làm người và làm cha.

Bài hát do nhạc sĩ Phạm Việt Hoàng viết riêng cho Đinh Tiến Đạt với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ dung dị nhằm ngợi ca công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ với trọng tâm là lòng biết ơn của người con khi trưởng thành.

Rapper Đinh Tiến Đạt.

Nếu các bài trước trong EP có phần gai góc, thâm trầm khi xoay quanh hành trình cá nhân, những va vấp và suy ngẫm trong cuộc sống của Tiến Đạt với bài này, anh muốn khán giả có không gian âm nhạc dễ chịu, yên bình.

Nam rapper cũng muốn tặng bài hát đến 2 con bởi Tự hào được làm con không chỉ là lời tri ân gửi đến cha mẹ mà còn là cách anh nhìn lại vai trò của mình trong gia đình, từ một người con đến lúc làm cha.

Tiến Đạt nói muốn khép lại sản phẩm đánh dấu 30 năm hát bằng một cảm xúc quen thuộc và tích cực. Sau năm 2025 hoạt động sôi nổi, anh thấy không cần dấu chấm cao trào, thay vào đó là hướng những người yêu nhạc về với gia đình - nơi mọi hành trình đều quay về.

"Tự hào được làm con" - Đinh Tiến Đạt

Sau EP này, năm 2026, Tiến Đạt đã có kế hoạch thực hiện một số sản phẩm mới với màu sắc đa dạng, xoay quanh rap kể chuyện, rap đời sống kết hợp pop, R&B và rock.

Anh muốn dùng âm nhạc để kể những câu chuyện cá nhân, góc nhìn xã hội và những trải nghiệm rất "đời" - đúng với tinh thần âm nhạc mình theo đuổi nhiều năm qua.