Trúc Nhân mời 68 nghệ sĩ đóng MV

Ca sĩ Trúc Nhân vừa phát hành sản phẩm đầu tiên của năm 2026 - MV Vạn sự như ý, đánh dấu lần trở lại với nhạc Tết sau nhiều năm. Anh tự đầu tư và thực hiện trọn vẹn từ âm nhạc đến ý tưởng hình ảnh.

Để làm mới mình, bên cạnh DTAP, Trúc Nhân còn kết hợp nhiều nghệ sĩ khác như Billy, Chuột Sấm Sét, Aki và Vừng A Dính. Nhờ đó, bản phối vừa được pha trộn giữa pop hiện đại và chất liệu dân gian, mang năng lượng trẻ trung, tếu táo.

Bài hát mở ra khung cảnh quen thuộc của ngày Tết với pháo hoa, câu đối đỏ, múa lân, những cái bắt tay đầu xuân và khoảnh khắc sum họp gia đình.

Trích đoạn MV "Vạn sự như ý"

Phần lời giản dị, dễ nghe, xoay quanh những lời chúc quen thuộc nhưng không cũ: mong một năm an yên, nhiều nụ cười hơn dù đi xa đến đâu, cuối năm vẫn là lúc về nhà.

Câu chúc "Vạn sự như ý" được lặp lại xuyên suốt bài hát. Phần rap ngắn cuối bài còn sử dụng nhiều cụm từ chúc tụng đối xứng như: "Tấn tài - tấn lộc”, “An khang - thịnh vượng”, “Công thành - danh toại”... tạo thành tổng thể bài hát tươi vui, tích cực.

Trong MV, Trúc Nhân vào vai người được lì xì, di chuyển vòng quanh chiếc bánh chưng khổng lồ để nhận lộc đầu năm.

Vạn sự như ý gây chú ý khi quy tụ đến 68 nghệ sĩ, đều là những mối quan hệ thân thuộc trong hành trình anh làm nghề như: Thu Minh, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi - Ông Cao Thắng, Ngô Kiến Huy, Tóc Tiên, Minh Hằng, Miu Lê...

Ca sĩ Trúc Nhân. Ảnh: NVCC

Kết MV, Trúc Nhân gây cười với cảnh bố mẹ anh xuất hiện và nói: “Đưa lì xì đây ba mẹ giữ cho”.

Sản phẩm được thực hiện trong 1 tháng. Kết thúc những ngày quay, Trúc Nhân về nhà, bất chợt thấy xúc động khi thấy mình "được yêu".

"Những người cô, người thầy, người anh, người chị, người bạn, người em mà tôi ngỏ lời đều đến và ở lại cùng tôi từ MV đến ngoài đời. Ngồi trong phòng dựng, tôi cũng có chút áp lực vì phải cân chỉnh thời lượng đường dây sao cho các nghệ sĩ xuất hiện đều phải có điểm nhấn riêng; ánh sáng, màu sắc thế nào để ai cũng phải thật đẹp", anh nhớ lại.

Diva Hồng Nhung đắt show

Bên cạnh đêm nhạc Hoài niệm nhằm tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phú Quang sắp tới, diva Hồng Nhung còn xác nhận góp mặt trong Lễ hội hoa Mai Anh Đào - Đà Lạt xuân 2026.

Điểm nhấn của lễ hội là đêm diễn nghệ thuật bán thực cảnh vào ngày khai mạc tại Quảng trường Lâm Viên, kể câu chuyện của loài hoa mai anh đào bằng nhiều hình thức nghệ thuật như âm nhạc, kịch nói, kể chuyện, múa...

Đêm diễn có quy mô hàng chục nghìn khán giả, do nhạc sĩ Huy Tuấn làm giám đốc âm nhạc còn MC Trác Thúy Miêu phụ trách biên kịch, dẫn chuyện.

Diva Hồng Nhung. Ảnh: FBNV

Ngoài diva Hồng Nhung, chương trình còn có ca sĩ Quang Dũng, PiaLinh, Hoàng Yến Chibi, Minh Dũng, Giana và nghệ sĩ các lĩnh vực khác.

Hồng Nhung nói rất háo hức hòa mình vào không khí của một lễ hội hoa ở Đà Lạt cũng như tham gia đêm diễn nghệ thuật mới mẻ, thú vị.

Bên cạnh yếu tố văn hóa - nghệ thuật, Lễ hội hoa Mai Anh Đào - Đà Lạt xuân 2026 còn nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm, nhiếp ảnh, hội họa, trải nghiệm ẩm thực, đời sống cộng đồng...

Xuyên suốt lễ hội còn có các chương trình giao lưu văn hóa, dân vũ, biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên...