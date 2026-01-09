Đêm nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang mang tên Hoài niệm sẽ diễn ra tối 10/1 tại Cung văn hoá hữu nghị Việt - Xô. Show diễn quy tụ nhiều giọng ca thành công khi hát nhạc Trịnh Công Sơn và Phú Quang như: Hồng Nhung, Bằng Kiều, Ngọc Anh 3A và Quang Hà.

Ca sĩ Hồng Nhung đầy năng lượng và hào hứng các buổi tập cho chương trình.

Sau khi bỏ lỡ đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời cuối tháng 12 vừa qua, Hồng Nhung hào hứng bay ra Hà Nội để chuẩn bị cho show Hoài niệm. Trong phòng tập, nữ diva tràn đầy năng lượng. Ở show diễn lần này, khán giả sẽ gặp lại các ca khúc quen thuộc: Nhớ mùa thu Hà Nội, Về lại phố xưa, Ru mãi ngàn năm, Huyền thoại mẹ, Diễm xưa, Một cõi đi về... qua giọng hát Hồng Nhung.

Ca sĩ Hồng Nhung

Chia sẻ với VietNamNet ca sĩ Bằng Kiều bày tỏ Hoài niệm không đơn thuần là một đêm diễn mà là hành trình trở về với những giai điệu đã đi cùng ký ức của nhiều thế hệ khán giả, là nơi cảm xúc phải đủ đầy, tinh tế và chân thật đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Ca sĩ Bằng Kiều

Các ca khúc Biển nhớ, Hà Nội ngày trở về, Còn tuổi nào cho em... được nam ca sĩ trao đổi kỹ lưỡng với ban nhạc do nhạc sĩ Vũ Huyền Trung phụ trách, trong đó từng đoạn cao trào được thử đi thử lại, không phải để phô diễn kỹ thuật mà để chạm đúng vào mạch cảm xúc sâu nhất của người nghe.

Ca sĩ Ngọc Anh tập nhạc cùng nhạc sĩ Vũ Huyền Trung.

Là một trong những ca sĩ hát nhạc Phú Quang hay nhất, Ngọc Anh 3A cũng đã sắp xếp công việc ở Mỹ để bay về với Hoài niệm và đang miệt mài trong phòng tập. Cô sẽ hát Khúc mùa thu, Nỗi nhớ mùa đông, Mẹ, Romance 3, Điều giản dị, Dương cầm lạnh và song ca Chiều đông Maxtcova cùng đàn chị Hồng Nhung.

Trong chương trình, khán giả cũng sẽ được thưởng thức màn song ca Mưa hồng giữa Quang Hà và Bằng Kiều. Ngoài ra, Quang Hà sẽ mang đến các bản hit như: Mơ về nơi xa lắm, Phôi pha, Tình khúc 24, Dấu chân địa đàng.

Tiết mục cuối với sự góp mặt của cả 4 ca sĩ hiện vẫn đang được BTC giấu kín để mang tới sự bất ngờ cho khán giả.

Ca sĩ Quang Hà

‘’Chương trình Hoài niệm được chị Giáng Hương - con gái thứ 2 của nhạc sĩ Phú Quang biên tập và nhạc sĩ Vũ Huyền Trung và các cộng sự phối khí và làm mới các tác phẩm. Ê- kíp thực hiện đêm nhạc với tất cả tình yêu và sự trân trọng dành cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phú Quang và tri ân các khán giả đã yêu quý các tác phẩm của họ’’ - nhà sản xuất Ngọc Ruby chia sẻ.

Ảnh: BTC