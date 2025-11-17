Tin sao Việt 17/11: Diva Hồng Nhung chia sẻ video thư giãn bằng cách cắm hoa, lá từ vườn nhà và tiết lộ sẽ học lớp cắm hoa từ giáo viên Nhật cuối tháng này. Sau cuộc chiến với ung thư, Hồng Nhung ngày càng trẻ khỏe và đầy năng lượng.

NSND Lan Hương hạnh phúc chia sẻ hình ảnh chuyến công tác cùng chồng thành công ngoài mong đợi tại Mộc Châu.

Hoa hậu Khánh Vân cùng ông xã dự tiệc cưới của á hậu Tâm Như.

Đàm Vĩnh Hưng gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung ở sân khấu kịch, chia sẻ fan luôn ủng hộ nhiệt tình mỗi khi anh hát 'Anh say rồi'.

Ca sĩ Min tham gia trong chương trình "Xin việc" tập 13 cùng sếp An Trương.

NSƯT Hữu Châu hài hước chia sẻ ngoài đời không con nhưng trên sân khấu, phim ảnh có con cháu quá trời và chuẩn bị làm cha trong phim mới.

Hồ Ngọc Hà tự tin khoe hình thể thon gọn, quyến rũ với thiết kế bó sát.

Diễn viên Lê Phương chia sẻ ảnh năm 2005 cùng dòng trạng thái ngắn gọn 'Xuân thì', gợi nhớ kỷ niệm tuổi trẻ.

Ca sĩ Ngọc Anh vinh dự biểu diễn tại lễ bế mạc Festival Thăng Long Hà Nội do UBND thành phố tổ chức.

NSND Lệ Thủy hào hứng khám phá cảnh đẹp Bắc Kinh, Trung Quốc.

MC Khánh Vy dành nhiều lời khen ngợi cho Han Sara khi nữ ca sĩ đảm nhận vai trò MC fan meeting tại Hà Nội ngày 16/11.

Diễn viên Thúy Diễm bày tỏ niềm tiếc nuối khi nghe tin cầu Ông Cọp Phú Yên - nơi cô quay phim 'Cát đỏ' cùng Võ Cảnh bị hư hại sau bão lũ.

MC Hạnh Phúc đăng ảnh ấm áp bên gia đình, chia sẻ hạnh phúc giản đơn khi ở nhà.

Siêu mẫu Hà Anh khoe được bố chở xe máy đi dạo phố Hà Nội, uống cà phê khi về thăm gia đình.

Hoa hậu Lương Thùy Linh tranh thủ thưởng thức món phở nổi tiếng ở Hạ Long.

Minh Tinh

Ảnh, video: FBNV