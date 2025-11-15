Tin sao Việt 15/11: Hoa hậu Ý Nhi thực hiện bộ ảnh thời trang thanh lịch tại Cầu Cảng Sydney, nhận lời khen ngày càng mặn mà đặc biệt vòng eo thon.

Hoa hậu H'Hen Niê cho con gái tắm nắng buổi sớm, gọi đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong ngày.

Diễn viên Phương Lan đón sinh nhật với thông điệp tận hưởng tuổi trẻ và làm điều khiến mình hạnh phúc.

MC Hồng Nhung đón tuổi mới với lời chúc sức khỏe và bình an.

HIEUTHUHAI trở về thăm trường cũ THPT Nguyễn Hữu Cầu TPHCM nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.

HIEUTHUHAI chia sẻ thời học sinh không nổi bật, từng khao khát được lên bục nhận bằng khen nhưng không thành. Năm lớp 12 cố gắng học thi đại học thiếu gần 1 điểm để được vinh danh. Đến nay, lần đầu tiên được đứng trên sân khấu trường cũ và nhận vinh danh khiến anh vô cùng tự hào. Tên HIEUTHUHAI do chính thầy cô của trường đặt.

Vợ chồng Jimmii Nguyễn và Ngọc Phạm đồng hành trong chuyến bay công tác cùng nhau.

Ca sĩ Tuấn Hưng đăng ảnh thời thơ ấu bên mẹ với dòng trạng thái xúc động về tình mẫu tử.

Ca sĩ Bảo Thy tổ chức tiệc sinh nhật cho con trai Victor tại nhà hàng kết hợp khu vui chơi trẻ em ở TPHCM.

Diễn viên Minh Trang khoe nhan sắc dịu dàng trong hình ảnh nàng thơ đầy cuốn hút.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mặc đồ đi diễn đồng điệu với màu sắc cây thông Noel.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến và Hoàng Hải hài hước chia sẻ hai chú cháu phải hẹn nhau trong hang động mới gặp.

Ca sĩ Mỹ Tâm đăng video hé lộ poster chính thức liveshow See the light bay trên bầu trời Hà Nội, chuẩn bị cho đêm diễn tại SVĐ Mỹ Đình.

Minh Tinh

Ảnh: FBNV