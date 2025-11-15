Hoa hậu Ý Nhi thực hiện bộ ảnh thời trang tại Sydney, Australia. HIEUTHUHAI xúc động chia sẻ kỷ niệm khi trở về trường cũ sau 8 năm.
HIEUTHUHAI chia sẻ thời học sinh không nổi bật, từng khao khát được lên bục nhận bằng khen nhưng không thành. Năm lớp 12 cố gắng học thi đại học thiếu gần 1 điểm để được vinh danh. Đến nay, lần đầu tiên được đứng trên sân khấu trường cũ và nhận vinh danh khiến anh vô cùng tự hào. Tên HIEUTHUHAI do chính thầy cô của trường đặt.
Ca sĩ Mỹ Tâm đăng video hé lộ poster chính thức liveshow See the light bay trên bầu trời Hà Nội, chuẩn bị cho đêm diễn tại SVĐ Mỹ Đình.
