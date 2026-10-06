Phenikaa Group ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng 5,1%, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ trong nửa đầu năm 2026. Bên cạnh đá nhân tạo, tập đoàn tiếp tục phát triển hoạt động trong giáo dục và công nghệ.

Phenikaa Group: Lợi nhuận trước thuế tăng, nợ vay ngân hàng giảm nhẹ

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) vừa công bố tình hình tài chính bán niên 2026, với các chỉ tiêu được tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của tập đoàn đạt 373,2 tỷ đồng, tăng khoảng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 231,9 tỷ đồng, giảm khoảng 3,8%.

Tại ngày 30/6/2026, tổng nợ phải trả của Phenikaa Group đạt hơn 9.146 tỷ đồng, tăng khoảng 416,7 tỷ đồng, tương đương 4,8% so với cùng thời điểm năm 2025.

Cơ cấu nợ có sự thay đổi. Nợ vay ngân hàng giảm từ hơn 5.101 tỷ đồng xuống hơn 5.028 tỷ đồng. Trong khi đó, dư nợ trái phiếu tăng 120 tỷ đồng, lên 1.540 tỷ đồng; các khoản nợ phải trả khác tăng từ gần 2.209 tỷ đồng lên hơn 2.578 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của tập đoàn đạt hơn 9.148 tỷ đồng, giảm khoảng 1,4% so với cùng kỳ và gần tương đương tổng nợ phải trả. Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 1 lần, so với 0,94 lần cùng kỳ.

Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế của tập đoàn tăng mạnh, từ hơn 236 tỷ đồng lên hơn 460 tỷ đồng. Con số này lớn đáng kể so với vốn điều lệ hiện tại 3.000 tỷ đồng.

Một mẫu xe điện của Phenikaa. Ảnh: PK

Phenikaa Group được thành lập tháng 10/2010, vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng. Hệ sinh thái Phenikaa hiện có hơn 30 đơn vị thành viên, với khoảng 5.000 nhân sự. Vicostone vẫn là doanh nghiệp nòng cốt với hoạt động sản xuất đá thạch anh nhân tạo.

Chủ tịch Hồ Xuân Năng từng nằm trong nhóm những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, với giá trị cổ phần VCS sở hữu trực tiếp và gián tiếp được ước tính khoảng 750 triệu USD. Giá trị khoản sở hữu này hiện thấp hơn trước, theo diễn biến thị giá cổ phiếu Vicostone.

Ngày 5/10, VCS giảm 0,33%, xuống 30.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2016. Tính theo lượng cổ phiếu Vicostone mà ông Năng nắm giữ, tổng tài sản trên sàn của doanh nhân này hiện còn khoảng 3.810 tỷ đồng. Dù vậy, ông vẫn được xem là vị giáo sư giàu nhất Việt Nam.

Mở rộng sang giáo dục và công nghệ

Sức khỏe của Phenikaa Group có mối liên hệ rất lớn với Vicostone, doanh nghiệp đóng vai trò nòng cốt trong hệ sinh thái. Phenikaa hiện nắm hơn 84% cổ phần Vicostone.

Vicostone là một trong những doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào hoạt động kinh doanh của Phenikaa. Sau khi đạt 7.070 tỷ đồng năm 2021, doanh thu Vicostone ghi nhận ở mức 4.129 tỷ đồng năm 2025.

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 694 tỷ đồng, so với gần 1.150 tỷ đồng năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.633 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 254 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,5% và hơn 32% so với cùng kỳ.

Diễn biến này đặt ra yêu cầu tìm kiếm thêm động lực tăng trưởng cho tập đoàn. Phenikaa đang xây dựng những cỗ máy tăng trưởng mới ngoài đá nhân tạo.

Giáo dục là một trong những lĩnh vực được tập đoàn đầu tư mạnh. Hệ sinh thái hiện có Trường Đại học Phenikaa, các đơn vị đầu tư giáo dục, viện nghiên cứu và các tổ chức khoa học công nghệ. Trường Đại học Phenikaa hiện có 55 ngành/chương trình đào tạo, tuyển sinh hơn 10.000 chỉ tiêu mỗi năm và có 3 viện nghiên cứu.

Công nghệ cũng là một hướng đi đáng chú ý. Phenikaa-X đang phát triển xe tự hành, robot, drone và các giải pháp thành phố thông minh. Tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, doanh nghiệp đã phối hợp với cơ quan chức năng triển khai dự án thử nghiệm có kiểm soát hệ thống giao thông tự hành thông minh và robotaxi.

Theo kế hoạch, chương trình thử nghiệm kéo dài 24 tháng, gồm xe buýt tự hành, robotaxi, robot dọn vệ sinh tự động và robot giao hàng. Các hệ thống sử dụng nhiều công nghệ như LiDAR, camera, radar, GNSS/RTK, IMU và bản đồ số độ chính xác cao.

Phenikaa-X cũng phát triển robot vận chuyển hàng hóa có tải trọng tới 1.000kg. Theo thông tin doanh nghiệp công bố, giải pháp này đã được triển khai tại nhà máy Samsung Electronics.

Những lĩnh vực này được kỳ vọng hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh. Tuy nhiên, khác với Vicostone - lĩnh vực đã tạo ra dòng tiền lớn trong nhiều năm - giáo dục và công nghệ đòi hỏi thời gian đầu tư dài hơi hơn.

Phenikaa cũng tham gia bất động sản với dự án Endless Skyline West Lake tại Hà Nội, dự án do một công ty thành viên của Phenikaa làm chủ đầu tư. Điều này cho thấy chiến lược xây dựng một hệ sinh thái đa ngành dựa trên nền tảng lợi nhuận từng rất lớn của Vicostone.

Như vậy, bên cạnh đá nhân tạo, giáo dục và công nghệ mở thêm hướng phát triển cho Phenikaa. Tuy nhiên, báo cáo chưa công bố riêng kết quả từng lĩnh vực, nên cần thêm dữ liệu để đánh giá mức đóng góp của các mảng này vào tăng trưởng chung của tập đoàn.

Ông Hồ Xuân Năng sinh năm 1964 tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ). Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Động cơ đốt trong vào tháng 5/1986 và bảo vệ luận án tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí - động lực tại ngôi trường này năm 1992. Ông có bằng đại học tại chức ngoại ngữ tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (1988). Ông Hồ Xuân Năng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vicostone đã được công nhận đạt chuẩn giáo sư ngành Cơ khí - Động lực năm 2025.