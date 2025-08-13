Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng năm nay ước đạt 28,16 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, thức ăn gia súc và nguyên liệu, hạt điều, ngô, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, rau quả là 6 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao nhất của ngành nông nghiệp, chiếm 43,2% giá trị nhập khẩu của ngành trong 7 tháng qua.

Đáng chú ý, trong 7 tháng vừa qua, doanh nghiệp Việt đã “rót” 2,93 tỷ USD để gom mua gần 1,9 triệu tấn hạt điều thô từ các quốc gia trên thế giới. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng điều thô nhập khẩu chỉ tăng nhẹ 6,2%, nhưng giá trị tăng mạnh 36,1%.

Với kim ngạch nhập khẩu 2,93 tỷ USD, hạt điều bất ngờ vượt qua nhóm thức ăn gia súc và nguyên liệu (2,67 tỷ USD) để trở thành mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao nhất ngành nông nghiệp. Trong khi đó, năm 2024, giá trị nhập khẩu nhóm thức ăn gia súc và nguyên liệu là 4,9 tỷ USD, còn hạt điều là 3,22 tỷ USD.

Thống kê sơ bộ của Cục Hải quan cũng cho thấy, Campuchia trở thành nguồn cung hạt điều lớn nhất cho Việt Nam khi giá trị nhập khẩu lên tới 1,39 tỷ USD, tăng mạnh 37,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng lưu ý, dù mới 7 tháng, con số 1,39 tỷ USD đã vượt xa kim ngạch nhập khẩu hạt điều từ Campuchia của các năm 2022, 2023, 2024 và chỉ kém kim ngạch nhập khẩu của cả năm 2021 (1,87 tỷ USD - mức cao kỷ lục lịch sử).

Hạt điều Campuchia hiện chiếm tới 47,4% giá trị nhập khẩu mặt hàng này của nước ta.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt còn nhập khẩu hạt điều từ Bờ Biển Ngà, Tanzania, Ghana với giá trị lần lượt đạt 433 triệu USD, 224 triệu USD và 221 triệu USD.

Theo lãnh đạo Hiệp hội điều Việt Nam, năm 2025, ngành điều đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 4,5 tỷ USD.

Để đạt được con số này, ngoài việc nâng cao chất lượng, đa dạng hóa thị trường... các doanh nghiệp chế biến cần đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu nguyên liệu để phục vụ nhu cầu sản xuất. Trong đó, nhiều doanh nghiệp nhắm đến nguồn điều từ Campuchia nhờ lợi về chi phí logistics và độ rủi ro thấp.

Tháng 7 vừa qua, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 65.000 tấn hạt điều, thu về 437,7 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu hạt điều 7 tháng năm nay đạt 409,6 nghìn tấn và 2,79 tỷ USD; tuy khối lượng giảm nhẹ 3,3% nhưng giá trị lại tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024. Nguyên nhân do giá hạt điều xuất khẩu bình quân 7 tháng tăng 21,4%, ước đạt gần 6.800 USD/tấn.