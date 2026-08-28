Sau hơn 6 năm kể từ khi được Koenigsegg giới thiệu lần đầu, chiếc Gemera dành cho khách hàng đầu tiên cuối cùng cũng được bàn giao. Xe tới một đại lý tại Thụy Sĩ vào cuối tháng 6 và được chuyển tới chủ nhân tại Đan Mạch vào tuần trước.

Tuy nhiên, niềm vui sở hữu một trong những mẫu xe đắt đỏ và hiếm nhất thế giới dường như không kéo dài lâu. Hình ảnh được chia sẻ trên Reddit cho thấy chiếc Gemera màu đỏ rực đỗ bên ngoài một khách sạn 5 sao ở Copenhagen với kính chắn gió phía trước bị đập vỡ.

Hiện chưa rõ nguyên nhân cụ thể khiến kính xe hư hỏng. Một số ý kiến cho rằng xe có thể đã bị đập bằng vật cứng, trong khi cũng có khả năng kính bị phá bởi đá hoặc gạch. Ngoài kính chắn gió, một trong hai gương chiếu hậu dường như cũng bị ảnh hưởng.

Đỗ trước khách sạn, siêu xe Koenigsegg 3 triệu USD bị đập vỡ kính.

Mức độ hư hại không được cho là quá nghiêm trọng về mặt kết cấu, nhưng việc sửa chữa một chiếc Gemera có thể phức tạp hơn nhiều so với một mẫu xe thông thường.

Koenigsegg Gemera là mẫu xe giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn thế giới, với giá khởi điểm khoảng 3 triệu USD (khoảng 80 tỷ đồng), chưa bao gồm các tùy chọn và thuế. Do đó, chủ xe khó có thể tìm được những linh kiện thay thế sẵn có trên thị trường.

Chiếc xe nhiều khả năng phải được đưa trở lại cơ sở của Koenigsegg để sửa chữa. Điều này càng đáng chú ý khi đây không phải một chiếc Gemera thông thường mà là chiếc xe đầu tiên được bán cho khách hàng.

Koenigsegg Gemera là mẫu xe giới hạn chỉ 300 chiếc trên toàn thế giới, với giá khởi điểm khoảng 3 triệu USD (khoảng 78,9 tỷ đồng).

Theo một người dùng Reddit, chiếc Gemera này đã xuất hiện tại nhiều thành phố ở Đan Mạch kể từ khi được bàn giao nhưng vẫn sử dụng biển số của đại lý tại Thụy Điển.

Điều này làm dấy lên suy đoán rằng chiếc xe chưa hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp thuế tại Đan Mạch. Một số ý kiến cho rằng vấn đề này có thể liên quan đến việc chiếc xe trở thành mục tiêu của hành vi phá hoại.

Đan Mạch áp dụng mức thuế đăng ký ô tô khá cao, tính theo giá trị xe. Với những mẫu xe có giá hàng triệu USD như Gemera, khoản thuế phải trả có thể khiến tổng chi phí sở hữu tăng đáng kể.

Chiếc Gemera bị phá hoại được sơn màu đỏ Johan Röd, kết hợp với nhiều chi tiết bằng sợi carbon để lộ như bộ mâm, bộ khuếch tán phía sau, nắp động cơ và cánh chia gió phía trước.

Với số lượng sản xuất chỉ 300 chiếc, việc một chiếc Gemera bị hư hỏng ngay sau khi đến tay khách hàng không chỉ gây thiệt hại lớn về tài chính mà còn khiến chủ xe phải đối mặt với quá trình sửa chữa đặc biệt phức tạp.

Theo Carscoops

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