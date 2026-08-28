Vụ một nữ tài xế ở Florida (Mỹ) đối mặt hóa đơn 26.000 USD (khoảng 680 triệu đồng) sau khi chiếc Lexus được cho là bị đổ nhầm dầu diesel một lần nữa cho thấy hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng sai loại nhiên liệu.

Dầu diesel có đặc tính khác xăng, có thể làm tắc kim phun, làm bẩn bugi, khiến xe mất công suất, chết máy và trong trường hợp nghiêm trọng có thể gây hư hỏng động cơ, hệ thống xả.

Điều đáng nói, những sự cố như vậy không chỉ xảy ra khi tài xế tự mình chọn nhầm vòi bơm. Nhiều vụ tại Mỹ cho thấy chính nhiên liệu trong bồn chứa của trạm xăng bị đổ nhầm, khiến khách hàng lựa chọn đúng loại nhiên liệu nhưng vẫn nhận phải xăng hoặc dầu không phù hợp với chiếc xe của mình.

Khi phát hiện sự cố, phương tiện có thể đã rời khỏi trạm và bắt đầu vận hành. Việc tiếp tục lái xe với nhiên liệu không phù hợp có thể khiến mức độ hư hỏng tăng lên, đồng thời kéo theo chi phí sửa chữa và các khoản phát sinh khác. Thực tế tại Mỹ từng ghi nhận những vụ việc ảnh hưởng tới hàng chục, thậm chí hàng trăm phương tiện.

Dưới đây là một số vụ bơm nhầm xăng - dầu tại Mỹ đáng chú ý:

24 xe ô tô gặp sự cố sau khi đổ nhiên liệu tại Speedway

Trước đó, ngày 2/6/2026, một sự cố tại trạm Speedway ở Wake Forest, bang North Carolina, khiến khoảng 24 phương tiện bị ảnh hưởng . Theo các thanh tra viên bang, dầu diesel đã bị chuyển nhầm vào bồn chứa vốn dành cho xăng thường. Do không biết sự cố, khách hàng vẫn sử dụng vòi bơm và đổ thứ họ nghĩ là xăng 87 vào xe.

Sau khi rời trạm, nhiều phương tiện gặp sự cố và bị bỏ lại trong khu vực bãi đỗ. Brenda Small, một trong những khách hàng bị ảnh hưởng, cho biết bà phải sử dụng xe thuê trong khoảng một tuần sau khi chiếc xe bị hỏng. Hình ảnh do bà chụp cho thấy nhiều phương tiện gặp sự cố nằm rải rác tại trạm xăng.

24 xe ô tô gặp sự cố sau khi đổ nhiên liệu tại Speedway.

Speedway được cho là đã đồng ý chi trả chi phí kéo xe và sửa chữa liên quan đến việc nhiên liệu bị nhiễm bẩn. Tuy nhiên, Small cho biết công ty không đồng ý hoàn trả tiền thuê xe và các chi phí đi lại phát sinh trong thời gian phương tiện của bà phải sửa chữa. Bà cũng cho biết một đại diện công ty cảnh báo rằng việc nhờ luật sư can thiệp có thể khiến quá trình sửa chữa kéo dài hơn.

Sau khi nhận được phản ánh từ khách hàng, Bộ Nông nghiệp và Dịch vụ Người tiêu dùng North Carolina đã vào cuộc. Theo WRAL, cơ quan này trước đó chưa được thông báo về sự cố cho đến khi chương trình 5 On Your Side khuyến khích các tài xế bị ảnh hưởng gửi khiếu nại chính thức.

Hơn 600 tài xế khiếu nại vì xăng nhiễm diesel ở Colorado

Theo trang tin địa phương The Colorado Sun, một sự cố phân phối nhiên liệu tại Colorado (Mỹ) hồi đầu tháng 1/2026 khiến 46 trạm xăng tại 11 quận nhận phải dầu diesel thay vì xăng không chì thông thường cũng gây xôn xao dư luận. Các trạm bị ảnh hưởng nằm dọc khu vực Front Range, từ Wellington ở phía bắc hạt Larimer đến Colorado Springs ở phía nam, trong đó có các nhà bán lẻ như Costco, King Soopers, Safeway và Murphy Express.

Hơn 600 tài xế khiếu nại vì xăng nhiễm diesel ở Colorado.

Theo danh sách do Sinclair cung cấp cho chính quyền bang, nguyên nhân là một nhân viên đã phân phối nhầm dầu diesel từ một kho chứa ở Henderson trong khoảng thời gian từ chiều 7/1 đến sáng 8/1.

Nhiên liệu bị nhiễm diesel sau đó được bán cho khách hàng. Đến ngày 14/1, hơn 600 tài xế đã gửi khiếu nại lên bangsau khi phương tiện gặp các vấn đề về động cơ. Các biểu hiện được nhắc tới gồm động cơ bị giật, chết máy và những trục trặc khác xuất hiện sau khi đổ nhiên liệu.

Giới chức Colorado cho biết toàn bộ nhiên liệu bị ảnh hưởng tại các trạm đã được thay thế. Tuy nhiên, người tiêu dùng gặp sự cố được yêu cầu liên hệ với chính trạm xăng nơi mua nhiên liệu để bắt đầu quy trình yêu cầu bồi thường.

Nhiều xe giật cục, bốc khói sau khi đổ xăng tại Circle K (bang Florida)

Theo The Sun, cuối tháng 1/2026, một sự cố tại trạm Circle K trên đường Laurel Road ở Nokomis, bang Florida, khiến nhiều tài xế gặp vấn đề với xe ngay sau khi rời trạm. Bill Houghton, một tài xế cho biết chiếc xe bắt đầu giật cục trên đường về nhà, đến sáng hôm sau xuất hiện khói, ống xả có mùi lạ và xe vận hành rất kém.

Sau khi kiểm tra, Houghton phát hiện mình đã bơm dầu diesel vào chiếc xe chạy xăng. Một tài xế khác là Brittney Young cũng gặp tình trạng tương tự. Khi đưa chiếc Kia tới đại lý để kiểm tra, kỹ thuật viên phát hiện dầu diesel trong bình nhiên liệu.

Các tài xế cho biết chi phí khắc phục thiệt hại có thể lên tới khoảng 700 USD. Houghton bức xúc vì phải gánh thêm khoản tiền cho sự cố mà ông cho rằng không phải lỗi của mình.

Sau khi sự việc được phản ánh, Circle K xác nhận có sự cố nhầm nhiên liệu và kêu gọi những khách hàng có xe bị ảnh hưởng gửi yêu cầu để được xem xét bồi thường chi phí sửa chữa.

Đáng chú ý, hồi tháng 1/2025, một vụ bơm nhầm xăng dầu khác cũng đã xảy ra ở trạm Circle K ở Avon (bang Ohio, Mỹ) khiến ít nhất 14 khách hàng gặp sự cố.

Theo trang People, Circle K xác nhận diesel và xăng không chì đã bị đưa nhầm vào các bồn chứa ngầm. Ít nhất 14 khách hàng sau đó phản ánh xe gặp vấn đề. Một chiếc Jeep Wagoneer bị phun khói trắng và chủ xe phải chi khoảng 1.100 USD (hơn 25 triệu đồng) tiền sửa chữa, cộng thêm tiền kéo xe và thuê xe.

Đáng chú ý, vụ này còn có cả hai chiều nhầm nhiên liệu: xe chạy xăng bị đổ nhầm diesel và xe diesel lại bị đổ nhầm xăng.

Gần 300 xe phải kéo đi sau vụ nhầm xăng và dầu diesel ở Texas

Hồi tháng 9 năm 2024, chuyên trang Motorbiscuit đăng tin về sự cố nhầm nhiên liệu xảy ra tại trạm Murphy USA ở Longview, bang Texas, khiến nhiều tài xế gặp sự cố với phương tiện sau khi đổ nhiên liệu.

Theo phản ánh của các khách hàng, xăng và dầu diesel đã bị đưa nhầm vào các bồn chứa. Vì vậy, những người lái xe chạy xăng sau khi đổ nhiên liệu lại phát hiện trong bình có dầu diesel, trong khi một số xe sử dụng động cơ diesel lại nhận phải xăng.

Sau khi rời trạm, nhiều phương tiện chết máy và gặp các vấn đề liên quan đến động cơ, khiến tài xế không thể tiếp tục hành trình. Một công ty cứu hộ địa phương cho biết đã kéo hơn 200 xe bị ảnh hưởng. Một tài xế xe cứu hộ được cho là đã ghi nhận số thứ tự phương tiện lên tới 268, cho thấy quy mô sự cố có thể gần 300 xe.

Trạm Murphy USA vẫn mở cửa sau sự cố, nhưng các trụ bơm được cho là đã bị nhân viên phong tỏa. Những khách hàng bị ảnh hưởng sau đó liên hệ với Murphy USA để phản ánh và yêu cầu giải quyết thiệt hại.

Đây là một trong những vụ nhầm lẫn giữa xăng và dầu diesel có số lượng phương tiện bị ảnh hưởng lớn được ghi nhận tại Mỹ, khi lỗi trong quá trình cung cấp nhiên liệu khiến hàng trăm tài xế dù chọn đúng loại nhiên liệu cho xe vẫn phải đối mặt với tình trạng xe hỏng và chi phí sửa chữa.

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