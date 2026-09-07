Mong muốn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với Trung Quốc

Tiếp đoàn công tác Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam có ông Zhao Yulong - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc. Về phía đoàn Việt Nam có ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ; ông Phạm Ngọc Sơn - Tổng thư ký IAV, đại diện Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và các doanh nghiệp hội viên.

Đoàn công tác Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc.

Đoàn Việt Nam mong muốn học hỏi kinh nghiệm Trung Quốc về bảo hiểm xe cơ giới, quản lý dữ liệu, kênh phân phối, giám định, bồi thường và phòng chống trục lợi; đồng thời tìm hiểu mô hình hoạt động, cơ chế phối hợp, tự quản, đào tạo và hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông của Hiệp hội.

Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc là cầu nối giữa doanh nghiệp và Chính phủ

Tại buổi làm việc, ông Fang Young cho biết Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc thành lập ngày 23/2/2001, là tổ chức tự quản ngành nghề phi lợi nhuận, hoạt động trên toàn quốc. Theo Luật Bảo hiểm Trung Quốc, các công ty bảo hiểm bắt buộc tham gia hiệp hội, trong khi tổ chức đại lý, môi giới và giám định có thể tự nguyện gia nhập.

Ông Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới tặng quà lưu niệm cho ông Zhao Yulong - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc.

Bảo hiểm xe cơ giới là nghiệp vụ quan trọng của bảo hiểm tài sản, vừa bảo đảm rủi ro vừa góp phần quản trị xã hội. Trung Quốc đã xây dựng hệ thống quản lý, giám sát theo pháp luật, cơ chế thị trường và xuyên suốt chuỗi, với sự phối hợp đa ngành, nhằm chuẩn hóa thị trường và bảo vệ người tiêu dùng.

Hiện lĩnh vực này vận hành qua đăng ký sản phẩm, rà soát phí, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ người tiêu dùng và giám sát công nghệ; đồng thời xử lý các vi phạm trong bán hàng, hoa hồng và bồi thường. Toàn ngành hướng tới cân bằng giữa thị trường hóa và pháp trị, thực hiện nguyên tắc “đăng ký thế nào, thực hiện như thế”.

Ông Fang Young nhấn mạnh, Hiệp hội là cầu nối giữa thị trường và Chính phủ, đồng thời điều phối, kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp, xã hội và các lĩnh vực liên quan, góp phần thúc đẩy cơ chế phối hợp đa chiều.

Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc có 345 hội viên

Tại buổi làm việc, ông Fang Young cho biết, tính đến ngày 28/4/2026, Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc có 345 đơn vị hội viên, gồm 13 tập đoàn bảo hiểm, 89 công ty bảo hiểm tài sản, 93 công ty bảo hiểm nhân thọ, 14 công ty tái bảo hiểm, 20 công ty quản lý tài sản bảo hiểm, 66 tổ chức trung gian, 40 hiệp hội bảo hiểm địa phương và 10 tổ chức liên quan.

Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc (ông Zhao Yulong - Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc thứ 2 từ trái qua) trong buổi làm việc với đoàn công tác Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới Việt Nam.

Hiệp hội có 20 ủy ban chuyên môn, phụ trách các lĩnh vực như bảo hiểm xe cơ giới, tài sản, nhân thọ, sức khỏe, hưu trí, trung gian bảo hiểm, đầu tư, công nghệ, tự quản và tuân thủ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, truyền thông, phát triển nhân tài, tiêu chuẩn hóa và quản trị doanh nghiệp.

Hoạt động thường xuyên của các ủy ban do 15 ban/phòng nội bộ đảm nhiệm, gồm các đơn vị phụ trách văn phòng, nhân sự - đào tạo, văn hóa - truyền thông, bảo hiểm tài sản và nhân thọ, trung gian, dịch vụ hội viên, pháp chế, tiêu chuẩn hóa, thống kê - nghiên cứu, tài chính - kế toán, công nghệ, hợp tác quốc tế và nghiệp vụ tổng hợp.

Khung thể chế bảo hiểm xe cơ giới

Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc cho biết, bảo hiểm xe cơ giới là nghiệp vụ quan trọng của bảo hiểm tài sản, đồng thời có vai trò bảo đảm rủi ro và quản trị xã hội.

Đoàn công tác Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới trong buổi làm việc với Hiệp hội Bảo hiểm Trung Quốc.

Sau quá trình cải cách, Trung Quốc đã xây dựng hệ thống quản lý, giám sát bảo hiểm xe cơ giới theo pháp luật, cơ chế thị trường và xuyên suốt chuỗi, với khung pháp luật nhiều cấp độ và cơ chế phối hợp đa ngành. Qua đó, trật tự thị trường được chuẩn hóa, quyền lợi người tiêu dùng được bảo vệ.

Hiện bảo hiểm xe cơ giới vận hành theo cơ chế gồm đăng ký sản phẩm, rà soát phí, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ người tiêu dùng và giám sát công nghệ; đồng thời xử lý các vi phạm như tư vấn gây hiểu nhầm, hoàn phí, chi hoa hồng trái quy định và bất cập trong bồi thường. Toàn ngành hướng tới cân bằng giữa thị trường hóa và pháp trị, với nguyên tắc “đăng ký thế nào, thực hiện như thế”.

(Nguồn: Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)