Trước khi bước vào phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã dẫn đầu đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Vòng hoa của đoàn vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta, người sáng lập Mặt trận dân tộc thống nhất và suốt đời xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc và dành cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hơn 1.300 đại biểu sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11. Trong đó, 2 đại biểu trẻ nhất năm nay 23 tuổi, đều là người dân tộc. Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở, năm nay 97 tuổi.

Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Ngay sau khi vào Lăng viếng Bác, đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ”.

Một điểm đáng chú ý của Đại hội lần này là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào công tác tổ chức theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Lần đầu tiên, ứng dụng “Đại hội 11 - MTTQ Việt Nam” với nhiều tính năng hữu ích (khai thác tài liệu, sơ đồ chỗ ngồi, tin tức, hình ảnh, các thông tin hỗ trợ từ Ban Tổ chức…) sẽ hỗ trợ, giúp đại biểu tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác và hiệu quả.