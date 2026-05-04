Phó trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 11-13/5 tại Hà Nội với hơn 1.300 đại biểu tham dự.

Trong số này có 69 đại biểu chỉ định, 18 đại biểu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thành phần đại biểu bảo đảm tính đa dạng: 381 đại biểu nữ (33,5%), 492 người ngoài Đảng (46,7%), 277 người dân tộc thiểu số (24,3%), 218 đại biểu tôn giáo (19,2%), 157 đại biểu doanh nghiệp (13,8%), 352 cán bộ Mặt trận chuyên trách (30,9%).

Về trình độ, 899 đại biểu có trình độ từ đại học trở lên (79%), trong đó có 67 giáo sư, phó giáo sư - tiến sĩ; 111 tiến sĩ; 316 thạc sĩ; 405 đại học, cử nhân.

Cơ cấu độ tuổi trải rộng, từ dưới 30 tuổi đến trên 80 tuổi. Nhóm 51-60 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 28,8%, tiếp đến là nhóm 41-50 tuổi (25,8%). Đại biểu trẻ nhất 23 tuổi gồm bà Lò Thị Nga (Điện Biên) và bà Y Nhi (Quảng Ngãi). Đại biểu cao tuổi nhất là Thiếu tướng Võ Sở, 97 tuổi, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

Dự kiến có khoảng 200 đại biểu khách mời là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương; cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và báo chí.

Về công tác nhân sự, dự kiến số lượng ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11 là 405 người. Cơ cấu kết hợp gồm nữ chiếm 23,31%, người ngoài Đảng 50,62%, dân tộc thiểu số 26,57%, tôn giáo 19,55%.

Dự kiến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11 có 72 ủy viên Đoàn Chủ tịch (hiệp thương tại Đại hội 70 người), Ban Thường trực gồm 12 người, trong đó có 8 phó chủ tịch không chuyên trách.

Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, tổng số ủy viên không tăng so với nhiệm kỳ trước, song có điều chỉnh ở một số lĩnh vực. Đáng chú ý, tăng 21 nhân sự là nhân sĩ, trí thức, chuyên gia và các cá nhân tiêu biểu trong các thành phần kinh tế.

Các lĩnh vực được tăng cường gồm khoa học kỹ thuật, khoa học xã hội, pháp luật, tập đoàn kinh tế, văn học nghệ thuật, giáo dục, y tế và chuyên gia quốc phòng, an ninh. Đồng thời, bổ sung đại diện các thành phần kinh tế tại địa bàn trọng điểm và doanh nghiệp tư nhân trực tiếp sản xuất.

