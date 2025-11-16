Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam cho biết, nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), cơ quan này không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở.

Thời điểm này, hệ thống Mặt trận các cấp đang tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở và khu dân cư; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các hoạt động an sinh xã hội...

Cùng với thông tin về chủ trương trên, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi lời cảm ơn sự quan tâm của Đảng, cấp ủy các cấp; sự phối hợp của Nhà nước, chính quyền địa phương, cũng như sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân đối với MTTQ Việt Nam thời gian qua.

Cơ quan MTTQ Việt Nam bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và ủng hộ để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, góp phần cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.