Gia đình nhỏ của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn gây chú ý trên truyền thông, nổi lên như hình ảnh đẹp về tình yêu và hạnh phúc. Cậu bé Minh Đăng là điểm tựa hạnh phúc của hai vợ chồng.

Minh Đăng được bố mẹ cho đi nhiều nơi, trải nghiệm nhiều hoạt động. Trong các bức ảnh, bé thường được bố Văn Hậu cõng trên vai hoặc được mẹ Hải My bế trong lòng, gương mặt luôn hiện rõ nét hồn nhiên, vô tư của trẻ thơ.

Doãn Hải My kể từ khi làm vợ của Đoàn Văn Hậu luôn được cộng đồng mạng quan tâm, xem các clip cô đăng tải nhiều người dành lời khen về nhan sắc ngày càng xinh đẹp và cách cư xử nhẹ nhàng khéo với ông xã. Trong những hình ảnh gia đình, cả hai sánh vai bên nhau, ánh mắt Hải My dành cho chồng luôn tràn đầy sự ngưỡng mộ và tin tưởng. Văn Hậu cũng không ngần ngại thể hiện sự che chở cho vợ qua cử chỉ nhẹ nhàng đứng sau lưng cô.

Khoảnh khắc hai vợ chồng trong chiếc xe hơi, với Hải My làm biểu cảm đáng yêu và Văn Hậu mỉm cười hạnh phúc.

Đoàn Văn Hậu cũng luôn thể hiện là một người bố yêu thương con. Anh thường xuyên cõng con trên vai, bế con trong lòng và dành thời gian vui chơi cùng con dù lịch thi đấu bận rộn.

Doãn Hải My cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên con từ những buổi đi dạo đến những bữa cơm gia đình ấm cúng. Hình ảnh người đẹp bế con trong lòng, khoác tay Văn Hậu dạo phố hay cả gia đình trong trang phục đồng điệu luôn tràn ngập hạnh phúc.

Điều này còn thể hiện qua cách họ phối hợp chăm sóc con. Khi Văn Hậu bế con, Hải My sẽ đứng bên cạnh hỗ trợ. Ngược lại, khi Hải My ẵm con, Văn Hậu cũng luôn ở gần để hỗ trợ vợ và chia sẻ trách nhiệm. Từ những cử chỉ nhỏ như ánh mắt trìu mến khi nhìn vợ con hay cách Hải My luôn nở nụ cười rạng rỡ khi được chồng chụp ảnh đều thể hiện mối quan hệ đầy yêu thương và tôn trọng.

Đặc biệt, dù chân của Văn Hậu có thời gian phải mang nẹp bảo vệ do chấn thương, anh vẫn ngồi xuống cỏ để chụp ảnh gia đình, thể hiện sự hy sinh và tình yêu lớn dành cho vợ con.

Doãn Hải My không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng mà còn bởi phong cách thời trang tinh tế và thanh lịch. Gu thẩm mỹ của cô nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Hải My đặc biệt yêu thích những tông màu trắng, be và pastel. Điển hình là chiếc áo ren trắng tinh khôi phối cùng quần jeans xanh, tạo nên vẻ ngoài vừa nữ tính vừa hiện đại.

Hải My cũng duyên dáng trong bộ áo dài cách tân màu be kết hợp với quần tông màu đồng điệu. Phong cách của Hải My còn được thể hiện qua những trang phục năng động nhưng không kém phần thanh lịch như set đồ trắng gồm áo sơ mi phối cùng chân váy tennis, hoàn thiện với đôi giày sneaker trắng và tất cao, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, nữ tính vốn có.

Doãn Hải My chơi với con:

Ảnh: FBNV