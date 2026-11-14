Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm (trái) trao đổi với Giáo sư Trương Trung Quân, Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: HCMA)

Tại Bắc Kinh, Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng đoàn đã làm việc với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đại học Thanh Hoa. Chủ trì tiếp và làm việc với đoàn tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc có Giáo sư Trương Trung Quân, Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiếp và làm việc với đoàn tại Đại học Thanh Hoa có Giáo sư Chu An Đông, Viện trưởng Học viện Chủ nghĩa Mác cùng lãnh đạo các đơn vị chuyên môn.

Trong các buổi làm việc, đại diện phía Trung Quốc đã thông tin những nội dung trọng tâm của Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, kiểm tra-giám sát và đổi mới phương pháp giảng dạy, chuyển đổi số.

Các bên cùng đánh giá việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (năm 2024), với Đại học Thanh Hoa (năm 2025); đồng thời, nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ, thiết thực các nội dung đã ký kết, gồm: Diễn đàn thường kỳ; trao đổi học giả, nhà nghiên cứu; hợp tác bồi dưỡng cán bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm (bên trái) trao đổi với lãnh đạo Đại học Thanh Hoa. (Ảnh: HCMA)

Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cũng đã đến thăm và làm việc với Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân và Trường Đảng Tỉnh ủy Giang Tây. Trường Đảng Tỉnh ủy Giang Tây là nơi tổ chức Hội thảo khoa học giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2024.

Phát biểu tại các buổi làm việc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm chia sẻ về những định hướng đổi mới của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc đổi mới toàn diện nội dung, chương trình bồi dưỡng, nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đoàn công tác và lãnh đạo Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân và Trường Đảng Tỉnh ủy Giang Tây cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn địa phương; công tác kiểm tra, giám sát; việc xây dựng chương trình, nội dung, đội ngũ giảng viên; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân. (Ảnh: HCMA)

Lãnh đạo Trường Đảng Thành ủy Thiên Tân và Trường Đảng Tỉnh ủy Giang Tây bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi học thuật với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị cấp tỉnh của Việt Nam trong thời gian tới.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Trường Đảng Tỉnh ủy Giang Tây. (Ảnh: HCMA)

Trước đó, chiều 6/11, đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh. Tiếp đoàn có Công sứ Hoàng Văn Tuấn cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Công sứ Hoàng Văn Tuấn khẳng định Đại sứ quán sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Học viện trong các hoạt động trao đổi, hợp tác học thuật với các cơ quan, đơn vị đối tác của Trung Quốc.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. (Ảnh: HCMA)

Chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Đoàn công tác Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả trao đổi kinh nghiệm đào tạo cán bộ, nghiên cứu lý luận; đồng thời củng cố quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Theo Nhân Dân