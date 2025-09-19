Phim Truy tìm long diên hương do Dương Minh Chiến đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên Quang Tuấn, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo, Hoàng Tóc Dài, Doãn Quốc Đam, Quốc Nam...

Tác phẩm được thực hiện tại làng chài Bình Thuận, lấy cảm hứng từ giá trị văn hoá của long diên hương của cá ông (cá voi) với đời sống tinh thần của người dân miền biển.

Ngoài giá trị "khủng" từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, long diên hương còn được xem là điềm lành của dân đi biển. Họ tin những ai sống đức độ, có lòng thành mới được "ông Nam Hải" (cá voi), nữ thần Thiên Y A Na ban lộc.

Doãn Quốc Đam thủ vai trùm giang hồ Cường "Liều" khét tiếng nhất vùng.

Trailer mở đầu bằng cảnh viên long diên hương linh thiêng trong đền thờ bị đánh cắp. Hai anh em Tâm (Quang Tuấn) và Tuấn (Ma Ran Đô) lên kế hoạch tìm nhóm Cường "Liều" (Doãn Quốc Đam) lấy lại.

Được nhóm bạn Hoàng (Hoàng Tóc Dài), Út Linh (Nguyên Thảo) hỗ trợ, họ bắt đầu lên đường. Hành trình tìm lại báu vật làng chài đầy sóng gió và những cú "lật" bất ngờ khiến cả nhóm nhận ra những giá trị cốt lõi về tình thân, tình làng nghĩa xóm.

Trailer dài hơn 1 phút, kịch tính với những pha võ thuật. Dương Minh Chiến là đạo diễn và nhà sáng lập nhóm làm phim Action C - nổi tiếng với dòng phim hành động. Đây là lần đầu anh chạm ngõ điện ảnh ở vai trò đạo diễn.

Trước đó, anh từng là cascadeur của Lật mặt 1, điều phối hành động cho Lật mặt 2, vận hành máy quay phim Lật mặt 3, trợ lý đạo diễn của Lật mặt 4 và đạo diễn hành động cho Linh miêu, web drama Hùng long phong bá.

Nam chính - diễn viên Quang Tuấn nói nhận vai vì thấy phim khai thác đề tài, thể loại mới mẻ, muốn lần đầu thử sức với phim thuần hành động.

Dù vậy, anh băn khoăn nhiều về yếu tố võ thuật, sợ không làm tốt sẽ khiến khán giả thất vọng. Anh chủ động xin tập luyện thời gian dài với nhóm Action C để có bài bản võ thuật.

Quang Tuấn lần đầu đóng phim thuần hành động.

"Thể loại này đòi hỏi thể lực rất lớn. Chỉ một cảnh đánh, tôi đã phải chuẩn bị sức bền bằng cách chạy bộ và nhảy dây. Nếu không đủ thể lực, thật sự rất khó để tham gia những bộ phim hành động như thế này", anh chia sẻ.

Tương tự Quang Tuấn, diễn viên Ma Ran Đô nhận lời đóng phim vì vai diễn hay và có tính khác biệt với các vai từng thể hiện. Từ lâu, anh đã yêu thích và luôn muốn thử sức dòng phim hành động.

Trong khi đó, Nguyên Thảo - vai Út Linh - từng trăn trở, không dám nhận phim vì tự thấy tạng người hơi nhỏ, không hợp đóng hành động. Đổi lại, cô thích nhân vật bởi tính cách trượng nghĩa.

Phim Truy tìm long diên hương dự kiến ra rạp ngày 14/11 tới.