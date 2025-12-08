Tối 8/12, TP Đà Nẵng tổ chức đón đoàn tàu Hải quân Mỹ đến thăm hữu nghị thành phố trong 4 ngày (từ ngày 8 đến 11/12).

Đoàn tàu Hải quân Mỹ gồm tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương USS Robert Smalls với hơn 2.000 sĩ quan, thủy thủ, do Chuẩn đô đốc Thomas Shultz – Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 làm trưởng đoàn.

Lễ đón đoàn diễn ra tại cảng Tiên Sa

Tham dự lễ đón tại cảng Tiên Sa có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại – Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Quân chủng Hải quân và các cơ quan chức năng liên quan.

Chuyến thăm góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước

Năm 2025 đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Mỹ. Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Mỹ tại TP Đà Nẵng sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện được thiết lập vào năm 2023.

Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, với những tiềm năng về du lịch, văn hóa, kinh tế và sự mến khách, TP luôn sẵn sàng là cầu nối cho các hoạt động hợp tác quốc phòng - an ninh, giao lưu văn hóa - thể thao và chia sẻ kinh nghiệm giữa lực lượng Hải quân hai bên.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli di chuyển vào vịnh Đà Nẵng chiều nay

Trong thời gian chuyến thăm, nhóm sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với cán bộ, sĩ quan Hải quân; giao lưu với trẻ em tại Làng Hy Vọng và các sinh viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; đồng thời tham quan văn hóa, du lịch tại địa phương.

USS Tripoli là tàu tấn công đổ bộ lớp America thế hệ mới của Hải quân Mỹ. Tàu dài 257,3m, rộng 32,3m, lượng giãn nước gần 45.000 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ.

Tàu có khả năng mang theo 10-20 tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II, trực thăng MV-22 Osprey cùng nhiều khí tài hiện đại như hệ phóng tên lửa Rolling Airframe, bệ phóng tên lửa Evolved Sea Sparrow, pháo và nhiều súng máy...

Tàu USS Robert Smalls

Tàu USS Robert Smalls vào cảng Tiên Sa

Còn tàu USS Robert Smalls là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Con tàu được đưa vào hoạt động năm 1989, ban đầu có tên USS Chancellorsville. Tháng 3/2023, tàu được đổi tên thành Robert Smalls. Tàu được trang bị hệ thống tên lửa hành trình, tên lửa phòng không, pháo tự động, vũ khí chống ngầm và 2 trực thăng…

Trước đó vào năm 2023, tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là tàu USS Antietam (CG 54) và tàu USS Robert Smalls (CG 62) cũng cập cảng Tiên Sa, thăm TP Đà Nẵng.