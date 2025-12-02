Ngày 2/12, tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc cùng 375 sĩ quan, thủy thủ do Chuẩn đô đốc Hong Sang Yong làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP Đà Nẵng trong 4 ngày.

Tàu huấn luyện ROKS Hansando cập cảng Tiên Sa

Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại - Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Hải quân.

Phía Hàn Quốc có Tùy viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam, cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng và đông đảo cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống tại thành phố.

Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa

Đại diện tàu huấn luyện ROKS Hansando mời các đại biểu lên tham quan tàu sau lễ đón

Chuyến thăm của tàu Hải quân Hàn Quốc tại Đà Nẵng góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc được nâng cấp từ tháng 12/2022.

Tàu có 375 sĩ quan, thủy thủ cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng trong 4 ngày

Trong thời gian ở Đà Nẵng, sĩ quan chỉ huy tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với các cán bộ, sĩ quan Hải quân Việt Nam và tham quan một số điểm văn hóa, du lịch tại địa phương.

ROKS Hansando là tàu huấn luyện đa năng của Hải quân Hàn Quốc. Tàu dài 142m, rộng 25m, lượng giãn nước khoảng 4.300 tấn. Tàu đạt tốc độ tối đa 24 hải lý/giờ, tầm hoạt động 6.479 hải lý.

Khí tài trên tàu Hansando

Nhờ thiết kế đa năng, ngoài nhiệm vụ huấn luyện sĩ quan và thủy thủ đoàn, tàu ROKS Hansando còn có thể đảm nhiệm vai trò tàu bệnh viện với phòng mổ, phòng giảng đường và khả năng tiếp nhận hơn 400 người. Tàu được trang bị kho chứa, sân đỗ trực thăng ở phía đuôi, pháo hạm phía mũi và pháo 2 nòng ở đuôi tàu....

Tàu ROKS Hansando từng đến thăm TPHCM vào tháng 9/2022, khi thực hiện hành trình huấn luyện kéo dài 110 ngày qua 10 cảng thuộc 9 quốc gia. Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên của tàu trong hành trình này.