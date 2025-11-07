Ca sĩ Đoan Trường vừa thực hiện hành trình 11 ngày, đi dọc theo “con đường tơ lụa” nép mình dưới chân dãy Kavkaz hùng vĩ, kết nối 3 quốc gia Tây Á là Azerbaijan, Armenia và Georgia.

Đoan Trường mang Quốc kỳ Việt Nam chinh phục dãy núi Kavkaz cao 5.000m.

Nam ca sĩ tự hào và xúc động khi được mặc áo dài và mang theo lá cờ Việt Nam chinh phục đỉnh núi Kavkaz cao 5.000m dưới thời tiết -5 độ C.

3 quốc gia này cũng là vùng đất đặc biệt vì vị trí địa lý nằm giữa 2 lục địa Á - Âu, trải dài từ Biển Đen tới biển Caspi, đem đến cho anh những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, ẩm thực, danh thắng.

Theo Đoan Trường, với những ai yêu thiên nhiên và đam mê khám phá những vùng đất huyền bí thì Kavkaz sẽ là điểm đến tuyệt vời.

Từ những dãy núi đá ngoạn mục đến những đồng cỏ xanh tươi, những hồ nước màu ngọc bích hay những cánh rừng thu vàng bạt ngàn làm du khách vỡ òa vì không thể tìm thấy ở nơi nào khác.

Ca sĩ Đoan Trường có niềm đam mê du lịch khắp nơi trên thế giới.

Đến thời điểm hiện tại, ca sĩ Đoan Trường cho biết đã đi qua gần 70 quốc gia và gần 250 tỉnh thành lớn nhỏ trên khắp các châu lục.

Đặc biệt, trong mỗi chuyến đi, anh luôn mang theo áo dài và quốc kỳ Việt Nam để chụp ảnh trước các danh thắng nổi tiếng nhằm giới thiệu hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Với đam mê này, Đoan Trường dần trở thành một blogger du lịch, thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm thiết thực, bổ ích lên các trang mạng xã hội.

Chia sẻ với VietNamNet, Đoan Trường chia sẻ từ khi còn trẻ, anh luôn cố gắng đưa ra kế hoạch cho đời mình khi về già. Thay vì ngồi gặm nhấm nỗi buồn, anh muốn sống cho hiện tại và tương lai.

Khi cuộc sống ổn hơn, anh muốn dành thời gian cho bản thân và các chuyến du lịch.

Đoan Trường quan niệm tuổi nào con người ta cũng khao khát tình yêu, anh không ngoại lệ. Ca sĩ vẫn tìm kiếm, chờ đợi một người bạn đời cùng mình đi tiếp chặng đường còn lại.

Anh cố gắng giữ sự lãng mạn, mộng mơ vì tin rằng tình yêu mà mất điều này không khác gì tình “tri kỷ”.

"Nhưng tôi cũng ý thức sống thực tế hơn thay vì đắm đuối vào nó. Như ngôn ngữ các bạn trẻ ngày nay thường gọi là tìm được một ai đó để “nương tựa lẫn nhau”.

Tôi mong mình sẽ đợi được đến ngày hôm ấy dù bản thân cũng rất ngại mở lòng, ngại yêu ở tuổi này", Đoan Trường chia sẻ.

Ca sĩ Đoan Trường tên thật là Đoàn Phúc Trường, sinh năm 1979. Thập niên 1990, Đoan Trường được coi là một trong "Tứ đại thiên vương" cùng với Lam Trường, Đan Trường và Vân Trường.

Tuy nhiên, khi ở đỉnh cao sự nghiệp, Đoan Trường bất ngờ rút khỏi showbiz để làm việc cho một tập đoàn nước ngoài. Ngoài khả năng ca hát, Đoan Trường cũng là một trong số ít những nghệ sĩ có học vấn nổi bật.

Anh từng tốt nghiệp thạc sĩ Hóa học loại ưu ở Nga, thông thạo 4 ngoại ngữ và nhạy bén trong kinh doanh. Nam nghệ sĩ từng gây chú ý khi xây căn biệt thự có giá đến 2.000 cây vàng tại TPHCM.

Clip Đoan Trường hát "Hoa hồng mộng mơ"

Ngọc Mai

Ảnh, clip: NVCC