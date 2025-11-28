Chiều 28/11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Mai Văn Chính; Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo đoàn Thể thao Việt Nam và các vận động viên, huấn luyện viên tham gia SEA Games.

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, giao nhiệm vụ cho đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với lực lượng hơn 1.100 thành viên, trong đó có 841 vận động viên sẽ tranh tài ở 47 môn và phân môn, trong tổng số 66 môn được tổ chức tại đại hội thể thao. Đây là lực lượng được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chuyên môn và thể hiện quyết tâm cao trong nhiệm vụ thi đấu tại đại hội.

Đoàn đặt mục tiêu phấn đấu đạt từ 91 đến 110 huy chương vàng, hướng tới duy trì vị trí thuộc nhóm dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games 33.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đại diện đoàn Thể thao Việt Nam và vận động viên thể hiện rõ khí thế sẵn sàng bước vào hành trình tranh tài tại đấu trường lớn nhất khu vực; tinh thần đoàn kết, truyền thống thi đấu kiên cường và quyết tâm chinh phục thành tích mới, với thông điệp mạnh mẽ về tinh thần “tự tin - kỷ luật - chuyên nghiệp”, vững bước tiến ra đấu trường khu vực.

Nhân dịp này, nhiều tổ chức, doanh nghiệp trao tài trợ, hỗ trợ, đồng hành, cổ vũ đội ngũ vận động viên, huấn luyện viên, chuyên gia và cán bộ đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Đại diện đoàn đã trao kinh phí ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu động viên khích lệ, giao nhiệm vụ và trao cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của thể thao và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thể thao, cũng như những thành tựu mà thể thao Việt Nam đã đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, đặc biệt tại đấu trường SEA Games.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thủ tướng cho rằng, SEA Games vừa là đấu trường thể thao lớn nhất khu vực; vừa là ngày hội chung thể hiện phẩm chất, ý chí và tinh thần của các dân tộc, góp phần tăng cường sự gắn kết, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp trong ASEAN.

Đoàn Thể thao Việt Nam đến với SEA Games 2025 tại Thái Lan lần này vừa có mục tiêu đạt thành tích cao, vừa mang theo sứ mệnh lớn - thể hiện sự trưởng thành của thể thao Việt Nam, thể hiện hình ảnh một đất nước Việt Nam đổi mới, thân thiện, kỷ cương và giàu khát vọng; khẳng định tầm vóc, vị thế và uy tín của đất nước.

Thông tin về tình hình mưa lũ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho đồng bào tại nhiều địa phương miền Trung và Tây Nguyên, Thủ tướng cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng toàn dân nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, nỗ lực giảm tối đa thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả và sớm ổn định đời sống nhân dân và các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng cảm ơn đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 đã dành khoản kinh phí ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. Thủ tướng cho rằng tinh thần kiên cường vượt qua khó khăn và tình dân tộc, nghĩa đồng bào vốn chảy trong “huyết quản” của các thế hệ người Việt Nam. Đây cũng chính là sức mạnh, nguồn động viên to lớn đối với đoàn, các huấn luyện viên, vận động viên khi bước vào SEA Games 33.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng trong hành trang của đoàn Thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên tham dự SEA Games sẽ mang theo tinh thần vượt khó, ý chí kiên cường, lòng quả cảm vào từng đường đua, từng trận đấu và giành kết quả cao nhất, để lá “cờ đỏ sao vàng” bay cao trên đấu trường khu vực, mang vinh quang cho Tổ quốc.

Cho rằng, để có được đội hình tinh nhuệ ngày hôm nay, mỗi vận động viên, mỗi huấn luyện viên và chuyên gia đã trải qua hành trình dài của sự khổ luyện, vượt qua giới hạn của bản thân và chấp nhận những hy sinh thầm lặng, Thủ tướng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan, toàn đoàn Thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, góp phần tạo nền tảng vững chắc để đạt được những thành tích cao nhất tại SEA Games 33.

Thủ tướng lưu ý, với “tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn”, thể thao Việt Nam không chỉ thi đấu thành công, đăng cai tổ chức SEA Games mà vươn tầm thi đấu thành công và tổ chức các giải thể thao tầm cỡ châu lục và thế giới như: Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Thế vận hội thể thao quốc tế (Olympic), các giải thể thao thế giới (World Cup)...

Thủ tướng yêu cầu từng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên nhận thức đầy đủ trách nhiệm để “thi đấu hết mình, vượt lên chính mình”, xem mỗi cuộc đấu, ván đấu là một trận chung kết; thi đấu với nỗ lực lớn nhất, quyết tâm cao nhất, phá vỡ kỷ lục cá nhân mình, hướng tới những kỷ lục khu vực.

Yêu cầu đề cao tinh thần thể thao cao thượng (fair play) và nét đẹp của văn hóa Việt Nam, Thủ tướng chỉ rõ, thi đấu quyết liệt, bằng sự trung thực, cao thượng, nhưng tuyệt đối tôn trọng đối thủ, tôn trọng trọng tài và tôn trọng khán giả; từng thành viên của đoàn Thể thao Việt Nam phải thể hiện vai trò của “đại sứ văn hóa”, góp phần lan tỏa hình ảnh con người Việt Nam nhân ái, hòa hiếu, trí tuệ và văn minh, góp phần củng cố, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước Đông Nam Á.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 trao tặng trang phục thi đấu cho Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Các huấn luyện viên, vận động viên phải tuyệt đối tuân thủ kỷ luật, kỷ cương, tác phong chuẩn mực; đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động; chấp hành nghiêm luật thi đấu và chuẩn mực quốc tế; giữ vững nếp sống văn minh, bảo đảm an toàn tuyệt đối về sức khỏe, an ninh trong suốt thời gian dự đại hội thể thao.

Chỉ đạo tập trung bảo đảm tốt nhất các điều kiện về chuyên môn, hậu cần, y tế, đồng thời kịp thời hỗ trợ để đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thủ tướng nhấn mạnh, hàng triệu con tim của người hâm mộ thể thao nước nhà đang hướng về đoàn Thể thao Việt Nam, các huấn luyện viên, vận động viên - “những chiến binh sao vàng” và đặt trọn niềm tin, hy vọng vào các bạn với “lá cờ đỏ sao vàng trên ngực áo".

Tin tưởng đoàn Thể thao Việt Nam sẽ phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh Việt Nam, ý chí Việt Nam, khí phách Việt Nam, thi đấu quả cảm, chiến thắng vẻ vang, mang vinh quang về cho Tổ quốc, Thủ tướng cho rằng, thành công của đoàn tại SEA Games 33 sẽ là nguồn động viên, cổ vũ mạnh mẽ cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, góp phần tạo dựng khí thế, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nỗ lực phấn đấu cao nhất, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, ấm no; vững bước tiến lên Chủ nghĩa xã hội.

