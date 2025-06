Video: ABC7 Los Angeles

Đoạn video do kênh ABC7 Los Angeles đăng tải cho thấy, hàng chục xe buýt chở lính thủy đánh bộ đã rời khỏi 29 Palms, nơi đặt căn cứ lớn nhất của thủy quân lục chiến Mỹ và di chuyển trên cao tốc hướng đến thành phố Los Angeles, California theo lệnh điều động từ Bộ Tư lệnh phương Bắc (Northcom).

Trong video, các xe buýt chở lính thủy đánh bộ được lắp các kính một chiều để ngăn người bên ngoài nhìn vào trong xe. Đoạn đường có đoàn xe đi qua không có bất kỳ phương tiện nào khác lưu thông.

Đoàn xe buýt chở lính thủy đánh bộ Mỹ tiến về Los Angeles. Ảnh: ABC7 Los Angeles

Trong một tuyên bố hôm 9/6, Northcom khẳng định, 700 lính thủy đánh bộ được điều đến Los Angeles với mục đích “phối hợp với lực lượng Vệ binh quốc gia tại đó để bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang". Các quân nhân này "đều được huấn luyện về kỹ năng hạ nhiệt căng thẳng, kiểm soát đám đông và quy tắc sử dụng vũ lực".

Ở một diễn biến khác, hãng tin CNN sáng 10/6 (giờ Mỹ) cho hay hàng chục cuộc biểu tình phản đối nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ người nhập cư trái phép đã nổ ra tại nhiều thành phố Mỹ.

Tại San Francisco thuộc bang California, lực lượng hành pháp đã bắt giữ khoảng 150 người, gồm cả trẻ vị thành niên, vì tham gia biểu tình. Ở thành phố New York, lực lượng an ninh cũng bắt nhiều người tham gia tuần hành phản đối ICE. Tại thành phố Atlanta, nhiều người dân đã tụ tập bên ngoài trụ sở ICE để yêu cầu thả tự do cho những người bị bắt giữ.