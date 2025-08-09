Tại sự kiện “Truyền cảm hứng và Vinh danh - Made By Vietnam Day 2025” do HTV tổ chức chiều 8/8, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng thư ký Hội Tự động hoá Việt Nam, cho rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp quá nhiều thách thức. Trên vai các doanh chủ thường trực cả chữ “X” và chữ “S”. Trong đó, “X” là xanh và “S” là số.

Doanh nghiệp luôn trong tình thế phải trả lời các câu hỏi về chuyển đổi xanh, áp lực hội nhập thị trường, nguồn nhân lực, công nghệ, tài chính... “Quá nhiều câu hỏi cần tìm câu trả lời”, ông nói và dẫn chứng, cách đây 11 năm, một doanh nghiệp đã đầu tư 20 tỷ đồng vào tự động hoá nhưng tới nay vẫn chịu áp lực cạnh tranh lớn.

Do đó, doanh nghiệp cần được giới chuyên môn chỉ ra rằng: “Làm sao cho đúng, thay vì chọn công nghệ cao như thế nào”.

“Đừng để doanh nghiệp chỉ vì thích một cái cà vạt mà phải đi mua cả một bộ vest tốn kém nhưng không bao giờ mặc đến”, ông Cường ví von.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chịu nhiều áp lực trong xu thế chuyển đổi xanh. Ảnh: Hồng Khanh

Ông Cường nhận xét, phần lớn doanh nghiệp thiếu thông tin và đang lạc lối trên con đường chuyển đổi xanh. Khi bị lạc lối, họ cần một bản đồ. Theo ông, các chuyên gia nên ngồi lại với nhau, xây dựng cẩm nang chuyển đổi xanh cho từng lĩnh vực, từng đối tượng cụ thể, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ biết nên bắt đầu từ đâu.

Đưa ra gợi ý về cách thức chuyển đổi xanh, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP), cho biết SHTP đã có đề án chuyển đổi xanh để trình thành phố phê duyệt thực hiện, trở thành khu công nghiệp đầu tiên trên cả nước thực hiện lộ trình Net Zero mà Chính phủ đã cam kết.

Trong Khu công nghệ cao TPHCM, Công ty NTT Data (Mỹ) đã triển khai dự án thí điểm về thu gom bìa cạc tông, nhựa, đưa tới nhà máy tái chế trung gian, sau đó đưa ngược vào trong khu công nghệ cao làm nguyên liệu đầu vào. Một số doanh nghiệp đang triển khai mô hình cộng sinh công nghiệp, chia sẻ nguồn tài nguyên với các đối tác trong khu công nghệ cao, từ đó, giảm phát thải cũng như tác động lên môi trường.

“SHTP chọn doanh nghiệp lớn như Intel, Samsung để tiến hành chuyển đổi xanh trước khi nhân rộng. Chúng tôi là nơi đầu tiên ở Việt Nam cấp phép cho Samsung làm điện mặt trời áp mái phục vụ sản xuất. Chúng tôi cũng cấp phép cho một công ty của Pháp thực hiện điện mặt trời áp mái chỉ trong 4 ngày. Đây là thời gian nhanh kỷ lục”, ông Phùng thông tin.

Để chuyển đổi xanh, theo ông, doanh nghiệp cần có chính sách tốt, ổn định và lâu dài từ phía Nhà nước. Từ đó, doanh nghiệp sẽ đi theo các chính sách. Đơn cử, để thúc đẩy nhanh chuyển đổi xanh, các khu công nghiệp phải có hạ tầng tốt như hạ tầng năng lượng, hệ thống thu gom, tái chế hỗ trợ doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bản thân phía doanh nghiệp cũng cần thay đổi cách làm từ tuân thủ sang chủ động để chuyển đổi xanh nhanh hơn. Theo thống kê, có tới 40% doanh nghiệp trong SHTP quan tâm tới chuyển đổi xanh nhưng không đưa ra cam kết thực hiện nào. Chỉ có hơn 14% số doanh nghiệp thực sự có hành động để theo đuổi các mục tiêu môi trường.

“Doanh nghiệp có thể đưa ra các chiến lược, chính sách lớn về chuyển đổi xanh nhưng khi thực hiện, cần bắt tay từ những việc nhỏ. Thành công từ việc nhỏ, từ đó mới nhân rộng mô hình”, vị giáo sư cho hay.

Đồng tình với quan điểm trên, Phó Tổng giám đốc Schneider Electric Việt Nam và Campuchia, ông Đặng Nguyễn Ngữ lưu ý, chuyển đổi xanh là một hành trình. Khi thực thi, doanh nghiệp cần chia nhỏ các vấn đề và lên thời gian thực hiện chi tiết từng hạng mục.

"Nên đưa ra các mục tiêu cụ thể, vừa tầm năng lực của đơn vị và gắn với kết quả kinh doanh. Doanh nghiệp phải đo được thành quả của chuyển đổi xanh, xem khoản đầu tư đó có hiệu quả, hợp lý không", ông nói.