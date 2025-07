Theo HIDS, giá trị trung bình năm của hàm lượng bụi mịn PM2.5 ở TPHCM cao gấp từ 2,5 đến 4,7 lần so với ngưỡng do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị. Hoạt động giao thông vận tải được xem là một trong những nguồn phát thải chính làm ô nhiễm không khí tại TPHCM.

Theo thống kê của Sở Xây dựng, đến năm 2021, thành phố quản lý hơn 7,6 triệu xe máy và trên 800.000 ô tô, chưa kể khoảng 2 triệu phương tiện đến từ các địa phương lân cận lưu thông trong khu vực. Việc nhiều chủ xe không tuân thủ lịch bảo dưỡng, bảo hành định kỳ cũng góp phần gia tăng lượng khí thải độc hại.

Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Ô nhiễm không khí và Biến đổi khí hậu (Đại học Quốc gia TPHCM) cho thấy, riêng xe máy tạo ra khoảng 29% tổng lượng NO, 90% CO, 37,7% PM10 và 31% PM2.5 toàn TPHCM.