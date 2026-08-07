Xu hướng tăng giá RAM được dự báo sẽ kéo dài

Giá RAM dự báo tăng mạnh trong thời gian tới. Ảnh: TMT

Thị trường RAM đang bước vào chu kỳ biến động mới khi nhu cầu bộ nhớ tăng mạnh nhờ sự bùng nổ của AI. Không chỉ DRAM, HBM và NAND cho trung tâm dữ liệu được săn đón, nguồn cung bộ nhớ toàn cầu cũng chịu áp lực khi tốc độ mở rộng sản xuất chậm hơn đáng kể so với nhu cầu thực tế.

Theo lãnh đạo ADATA, giá RAM khó trở lại mức thấp do các nhà sản xuất hạn chế mở rộng công suất để tránh dư cung và ưu tiên chip nhớ hiệu năng cao cho máy chủ AI. Xu hướng này khiến nguồn cung RAM phổ thông thu hẹp, giá có thể tiếp tục duy trì ở mức cao hoặc tăng nếu nhu cầu AI.

Ưu tiên chip nhớ AI làm giảm nguồn cung RAM phổ thông. Ảnh: TMT

Bên cạnh đó, chiến lược mở rộng công suất một cách thận trọng cũng khiến tình trạng thiếu hụt bộ nhớ khó được cải thiện trong ngắn hạn. Khi nhu cầu tiếp tục vượt nguồn cung, giá RAM nhiều khả năng vẫn biến động theo xu hướng tăng, buộc doanh nghiệp phải chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư và dự trù ngân sách.

Ảnh hưởng của giá RAM đến kế hoạch phát triển doanh nghiệp

Doanh nghiệp luôn muốn mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng tăng trưởng, tăng kết nối giữa các hệ thống và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp cần đầu tư máy chủ, nâng cấp RAM và triển khai các nền tảng như ERP, CRM cùng hệ thống dữ liệu tập trung.

Tuy nhiên, giá RAM tăng làm chi phí đầu tư hạ tầng cao hơn, doanh nghiệp phải điều chỉnh ngân sách, trì hoãn mở rộng hoặc thu hẹp quy mô đầu tư. Điều này hạn chế khả năng nâng cấp năng lực xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ phát triển hạ tầng và khả năng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong tương lai gần.

Giá RAM tăng làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư. Ảnh: TMT

Chi phí phần cứng gia tăng không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng hạ tầng mà còn làm chậm quá trình tích hợp, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống. Việc triển khai ERP, CRM hoặc nền tảng dữ liệu tập trung có thể kéo dài tiến độ, thu hẹp phạm vi triển khai hoặc buộc doanh nghiệp lựa chọn cấu hình.

Khi hạ tầng không được nâng cấp kịp thời, hiệu năng xử lý và tốc độ phản hồi của hệ thống suy giảm, đặc biệt khi lưu lượng truy cập tăng cao. Điều này làm giảm chất lượng dịch vụ, ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng và hạn chế khả năng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của doanh nghiệp trong dài hạn hơn.

Hạn chế hạ tầng làm giảm trải nghiệm khách hàng. Ảnh: TMT

Xu hướng chuyển từ đầu tư phần cứng sang thuê hạ tầng

Khi giá RAM và chi phí phần cứng tăng cao, doanh nghiệp phải đối mặt với yêu cầu phát triển, mở rộng và nâng cao chất lượng hạ tầng trong khi vẫn đảm bảo hiệu quả đầu tư. Điều này thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các giải pháp hạ tầng linh hoạt, có khả năng mở rộng theo nhu cầu và tối ưu chi phí trong dài hạn.

WiServices đáp ứng mọi nhu cầu hạ tầng máy chủ của doanh nghiệp. Ảnh: TMT

Một trong những xu hướng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn là sử dụng máy chủ riêng ảo (VPS) để giảm áp lực đầu tư ban đầu. Trong đó, WiServices cung cấp giải pháp VPS cho phép triển khai nhanh, vận hành ổn định và mở rộng tài nguyên linh hoạt theo nhu cầu, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí khi mở rộng hạ tầng.

Thay vì đầu tư lớn vào máy chủ vật lý mỗi khi nhu cầu tăng, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh tài nguyên theo từng giai đoạn phát triển. Cách này giúp giảm tác động từ biến động giá RAM, tối ưu chi phí vận hành và giúp đội ngũ công nghệ thông tin tập trung vào các mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

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