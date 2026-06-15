Nếu bạn đang cân nhắc nâng cấp điện thoại, "thời điểm tốt nhất là ngày hôm qua", theo lời khuyên từ Carl Pei, CEO kiêm đồng sáng lập hãng di động Nothing.

Ông Pei chia sẻ trên nền tảng X về việc tình trạng thiếu hụt bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM) đã tác động mạnh đến chiếc điện thoại tầm trung giá rẻ của Nothing: "Đối với Phone 4A, chi phí bộ nhớ đã tăng gấp đôi từ thời điểm chúng tôi quyết định chế tạo thiết bị cho đến khi nó ra mắt. Và chúng lại tiếp tục tăng gấp đôi kể từ đó".

Ông cũng đưa ra lời cảnh báo: "Giá điện thoại đang tăng và sẽ tiếp tục tăng vào năm tới".

Nothing Phone 4A Pro. Ảnh: The Verge

Theo vị CEO, RAM hiện có thể chiếm hơn 50% chi phí sản xuất một chiếc điện thoại mới. Nothing là nhà sản xuất điện thoại mới nhất lên tiếng cảnh báo về đợt tăng giá sắp tới. Trước đó, cả Samsung và Google cũng được dự báo sẽ tăng giá điện thoại do chi phí bộ nhớ cao hơn.

Việc chờ đợi các chương trình khuyến mãi có thể cũng không giúp ích được gì, khi ông Pei nói thêm: "Mùa giảm giá năm nay sẽ không có những mức chiết khấu mà mọi người vẫn quen thuộc".

Tại sao RAM đột nhiên đẩy giá điện thoại lên cao?

Vài năm trước, màn hình OLED, chipset hoặc cụm camera từng cạnh tranh ngôi vị linh kiện đắt đỏ nhất trong một chiếc điện thoại thông minh. Đối với điện thoại giá rẻ, đó là màn hình AMOLED tần số quét cao, trong khi ở các dòng điện thoại cao cấp, đó có thể là chipset hoặc cụm camera.

Tuy nhiên, trong năm 2026, bộ nhớ đã vươn lên vị trí dẫn đầu. Ông Pei cho biết bộ nhớ hiện đắt hơn cả chipset và màn hình. Nguyên nhân chính là sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu. Các trung tâm dữ liệu đang tiêu thụ chip nhớ với tốc độ khủng khiếp, vắt kiệt nguồn cung của tất cả những ngành khác, bao gồm cả điện thoại di động.

Ông Pei giải thích, khác với phản xạ tự nhiên là mua tích trữ, chiến lược này không khả thi trong bối cảnh hiện tại. Khi xảy ra tình trạng thiếu hụt, bộ nhớ được phân bổ thay vì tự do mua bán.

Cú sốc giá RAM có thể sẽ không bình thường hóa trong năm nay. Điều này giải thích tại sao mùa giảm giá cuối năm sẽ vắng bóng những mức ưu đãi sâu mà người dùng vẫn thường thấy trong nhiều năm qua.

Thị trường hiện đã chứng kiến các dòng điện thoại cao cấp và tầm trung ra mắt với mức giá cao hơn, điện thoại giá rẻ tăng giá thêm từ 100 USD trở lên. Nhiều công ty thậm chí đã loại bỏ các phiên bản cấu hình thấp của điện thoại hoặc máy tính cá nhân nhỏ gọn (chẳng hạn Mac mini). Những diễn biến này cho thấy áp lực về giá sẽ còn tiếp diễn trong thời gian dài.

(Theo Android Authority, The Verge)