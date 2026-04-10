Khi AI vẫn còn “khó dùng” với số đông

Sự bùng nổ của các chatbot AI mở ra kỳ vọng lớn về tối ưu năng suất, nhưng thực tế lại không màu hồng với tất cả mọi người. Để một AI hiểu đúng ý, người dùng thường phải học cách cấu trúc câu lệnh rõ ràng, rành mạch. Đây là một kỹ năng đòi hỏi thời gian và sự kiên nhẫn mà không phải ai cũng sẵn sàng đầu tư.

Chị Mai, một người bán hàng online tại Hà Nội, chia sẻ: "Tôi từng thử dùng AI để viết nội dung quảng cáo, nhưng kết quả trả về thường quá máy móc hoặc không đúng văn phong bán hàng tại Việt Nam. Cuối cùng, thời gian chỉnh sửa lại câu lệnh còn mệt hơn tự viết".

Thực tế này cho thấy khoảng cách giữa sức mạnh của AI và khả năng khai thác của người dùng vẫn còn đáng kể. Đây cũng là bài toán mà nhiều nền tảng AI trong nước đang tìm cách giải quyết.

Chị Mai (35 tuổi, Hà Nội) dùng thử AI để viết bài bán hàng online

Giải pháp "đóng gói" AI thành các Mini-app tiện lợi

Thay vì cung cấp một giao diện hội thoại chung và người dùng phải tự nghĩ câu lệnh, Digesty - một nền tảng công nghệ do Công ty cổ phần Icetea AI & Robotics (IAI) nghiên cứu - đã chọn hướng đi khác biệt: Chia nhỏ AI thành các "Mini-app" chuyên biệt.

Với mô hình này, mỗi tính năng được thiết kế để phục vụ một mục đích cụ thể: từ viết bài đăng Facebook, tóm tắt văn bản, cho đến lên kế hoạch nội dung. Người dùng không cần là chuyên gia về "prompt", chỉ cần nhập thông tin cơ bản, hệ thống sẽ tự động xử lý và trả kết quả chuẩn xác theo đúng định dạng.

Cách tiếp cận này giúp tối giản hóa trải nghiệm. Chẳng hạn, trong tính năng hỗ trợ viết bài, thay vì phải mô tả phong cách, người dùng chỉ cần chọn các tùy chọn có sẵn, hệ thống sẽ tự động điều chỉnh văn phong sao cho tự nhiên và phù hợp nhất với thị hiếu người Việt.

Chị Phương Yến Trần - Đại diện dự án Digesty chia sẻ: "Nếu coi AI là một công cụ đa năng, thì nhiều người dùng phổ thông thực chất chỉ cần những chức năng đơn giản nhưng hiệu quả. Mục tiêu của chúng tôi là giúp người dùng có thể sử dụng AI ngay lập tức, thay vì phải mất thời gian học cách tương tác".

Hiểu tiếng Việt, thấu cảm bối cảnh nội địa

Theo đại diện dự án, một trong những thế mạnh của các nền tảng AI nội địa như Digesty là khả năng tối ưu hóa cho ngôn ngữ và bối cảnh sử dụng tại Việt Nam. Thay vì dịch nguyên văn từ các mô hình nước ngoài, hệ thống được tinh chỉnh để xử lý tốt các ngữ cảnh quen thuộc như viết bài bán hàng, nội dung mạng xã hội hay các chủ đề đời sống thường ngày.

Bên cạnh đó, hệ thống còn tận dụng kỹ thuật truy xuất dữ liệu từ nguồn báo chí chính thống trong nước, giúp giảm thiểu tình trạng AI đưa ra thông tin sai lệch hoặc không phù hợp với thực tế địa phương. Đối với nhóm người dùng trẻ, các tính năng tạo hình ảnh hay sáng tạo nội dung giải trí cũng được tích hợp mượt mà, giúp họ làm quen với công nghệ mới một cách tự nhiên và thú vị hơn.

Sự chuyển dịch từ những mô hình kỹ thuật phức tạp sang công cụ giải quyết vấn đề phản ánh một xu hướng tất yếu tại thị trường Việt Nam: Ưu tiên hiệu quả và tiện lợi. AI giờ đây không chỉ dành cho giới chuyên gia mà đang dần trở thành trợ lý đắc lực cho mọi hoạt động trong đời sống hàng ngày của người dân.

