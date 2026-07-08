Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (mã chứng khoán: VPG) vừa công bố thông tin bất thường về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Thị Thanh Lệ bị cơ quan thuế tạm hoãn xuất cảnh do doanh nghiệp còn nợ thuế hơn 85,8 tỷ đồng.

Theo văn bản công bố, ngày 7/7, công ty đã nhận được Thông báo số 356 của Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng ban hành ngày 6/7/2026 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Lê Thị Thanh Lệ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát.

Lý do tạm hoãn xuất cảnh: Bà Lê Thị Thanh Lệ là người đại diện theo pháp luật của VPG thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do doanh nghiệp có số tiền nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và khoản nợ đã quá thời hạn nộp hơn 120 ngày theo quy định.

Do doanh nghiệp nợ thuế quá hạn hơn 85,8 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát bị tạm hoãn xuất cảnh. (Ảnh chụp website VPG)

Tính đến ngày 3/7, tổng số tiền thuế mà VPG còn nợ tại Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng là hơn 85,8 tỷ đồng, chưa bao gồm tiền chậm nộp phát sinh trên các khoản thuế chưa thanh toán. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 6/7/2026 đến khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

Trước đó, giữa năm 2025, cựu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Bình và cựu Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Đức bị cơ quan công an khởi tố về tội đưa hối lộ. Sau đó, cả hai đã nộp đơn từ nhiệm vào tháng 7/2025.

Vị trí Chủ tịch HĐQT của công ty đã được chuyển giao sang bà Lê Thị Thanh Lệ là vợ của ông Bình kể từ ngày 3/6/2025.

Theo giới thiệu của doanh nghiệp, VPG được thành lập năm 2008, khởi đầu là một công ty dịch vụ vận tải chuyên vận tải nội địa. Sau gần 10 năm, doanh nghiệp mở rộng hoạt động sang nhiều lĩnh vực về kinh doanh, sản xuất khoáng sản, vận tải, xây dựng và dịch vụ xuất nhập khẩu.