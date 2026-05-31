Tiền gửi dân cư lập kỷ lục mới, vượt 10,38 triệu tỷ đồng

Tiền gửi của người dân vẫn đều đặn chảy vào ngân hàng, trong khi dòng tiền từ khối doanh nghiệp có xu hướng thu hẹp. Diễn biến trái chiều này xuất hiện khi hệ thống ngân hàng đang chịu áp lực cân đối vốn trước tốc độ tăng trưởng tín dụng cao.

Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối tháng 1/2026, tiền gửi dân cư tiếp tục tăng lên hơn 10,38 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm còn khoảng 6,08 triệu tỷ đồng.

NHNN ưu tiên việc đổ vốn cho nhà ở xã hội, 25 ngân hàng có cơ hội rót tiền

NHNN vừa gửi công văn đến 25 ngân hàng thương mại thông báo về tín dụng đối với bất động sản theo hướng nới cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất.

Động thái này của NHNN nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong việc cấp tín dụng đối với một số loại hình bất động sản phù hợp với chủ trương, chính sách của các cấp có thẩm quyền về phát triển thị trường bất động sản và phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia có Quyền Tổng giám đốc mới

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa giao ông Hoàng Xuân Khôi - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia - thực hiện nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Bên cạnh đó, EVNNPT cũng phân công lại nhiệm vụ cho các phó tổng giám đốc: Ông Lưu Việt Tiến phụ trách kỹ thuật, quản lý vận hành và một số dự án đầu tư xây dựng; ông Nguyễn Ngọc Tân phụ trách tài chính, kế toán và đầu tư xây dựng; ông Bùi Văn Kiên phụ trách đầu tư xây dựng và điều hành cơ quan.

Sau khi tái xuất, ông Trịnh Văn Quyết tìm cách nắm quyền lực theo cách đại gia Việt ưa thích

Sáng 27/5, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại Hà Nội, Tập đoàn FLC đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có bầu nhân sự nhiệm kỳ mới và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Đáng chú ý, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch sáng lập Tập đoàn FLC, không có tên trong Hội đồng quản trị mới.

Ông Trịnh Văn Quyết thể hiện quyền lực tại tập đoàn thông qua việc dự kiến tham gia hệ sinh thái FLC Holdings. Đây là mô hình được nhiều tập đoàn tư nhân lớn tại Việt Nam áp dụng trong hơn một thập kỷ qua.

Ông Trịnh Văn Quyết có mặt tại ĐHCĐ bất thường 2026. Ảnh: FLC

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng việc nợ thuế 15.000 đồng bị tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ liên quan đến thông tin phản ánh báo chí về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế với số tiền nhỏ (nợ 15.000 đồng - PV).

Bộ Tài chính cho biết sẽ nâng cấp hệ thống nhằm rút ngắn thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh, tiến tới xử lý theo thời gian thực.

NHNN lên tiếng về chương trình dùng vàng để giao dịch bất động sản

Liên quan đến chương trình hỗ trợ khách hàng sử dụng vàng để giao dịch bất động sản, NHNN vừa chính thức lên tiếng.

Theo NHNN, quan điểm xuyên suốt của Đảng, Chính phủ khuyến khích chuyển đổi nguồn lực vàng trong dân cho phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế tâm lý găm giữ vàng, chống vàng hóa nền kinh tế, đầu cơ vàng, không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Vì vậy, các hoạt động liên quan đến vàng luôn được NHNN quan tâm quản lý, giám sát theo đúng quy định của pháp luật.

Kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước đối với Vikki bank

Thanh tra NHNN vừa công bố kết luận thanh tra tại Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank). Thời kỳ thanh tra từ 31/12/2015 đến 17/1/2025.

Kết luận thanh tra ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra một số vi phạm, tồn tại của ngân hàng.

Tác động từ vụ án DongABank, SCB và giai đoạn lãi suất huy động tăng mạnh cuối năm 2022 đã khiến hoạt động của Vikki Bank gặp nhiều khó khăn.

Bỏ đề xuất ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế

Sau góp ý của NHNN, Bộ Tài chính đã bỏ đề xuất yêu cầu ngân hàng và trung gian thanh toán cung cấp thông tin tài khoản thanh toán của người nộp thuế cho cơ quan thuế.

Hiện nay, Luật Quản lý thuế không quy định cụ thể trách nhiệm của tổ chức tín dụng, đơn vị cung ứng dịch vụ thanh toán và trung gian thanh toán trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan thuế.