Mở rộng thị trường, nâng cao hàm lượng công nghệ

Thực hiện chủ trương phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư cùng các định hướng tại Nghị quyết số 68-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Đại Dũng tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng thị trường xuất khẩu với khát vọng đưa thương hiệu Việt Nam vươn ra thế giới.

Tập đoàn Đại Dũng và đối tác chiến lược tại Hoa Kỳ vừa ký kết hợp đồng trị giá hơn 60 triệu USD, cung cấp sản phẩm thiết bị cho các dự án trung tâm dữ liệu và nhà máy điện khí tại thị trường Hoa Kỳ. Hợp đồng không chỉ đánh dấu bước tiến mới của Đại Dũng tại một trong những thị trường có tiêu chuẩn kỹ thuật hàng đầu thế giới, mà còn mở ra cơ hội đưa nguyên liệu, sản phẩm và năng lực công nghiệp của Việt Nam tham gia sâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo nội dung ký kết, Đại Dũng sẽ cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo, thiết bị công nghiệp cho các dự án trung tâm dữ liệu và nhà máy điện khí tại Hoa Kỳ. Đây là những nhóm công trình có yêu cầu đặc biệt cao về độ chính xác, an toàn, khả năng chịu lực, độ bền, tiến độ thực hiện, truy xuất nguồn gốc vật liệu cũng như tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế.

Hình ảnh dự án tại Hoa Kỳ sử dụng các sản phẩm cơ khí chế tạo, thiết bị do Tập đoàn Đại Dũng cung cấp

Ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dũng chia sẻ: "Đại Dũng không chỉ đặt mục tiêu đưa sản phẩm cơ khí chế tạo của Việt Nam ra thế giới mà còn từng bước nâng cao vị thế ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trên chuỗi giá trị toàn cầu. Chúng tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn bằng trí tuệ, năng lực thiết kế, công nghệ và quản trị do người Việt làm chủ, qua đó tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho ngành công nghiệp Việt Nam góp phần vào sự phát triển của đất nước và sự thịnh vượng chung của cộng đồng quốc tế"

Cùng Hòa Phát đưa thép Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ

Một điểm nổi bật của hợp đồng lần này là định hướng ưu tiên sử dụng nguyên liệu, vật tư, sản phẩm của các doanh nghiệp Việt đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, khả năng truy xuất nguồn gốc, tiến độ cung ứng. Đây không chỉ là giải pháp giúp doanh nghiệp chủ động nguồn lực sản xuất mà còn góp phần gia tăng tỷ lệ giá trị do Việt Nam tạo ra trong các dự án xuất khẩu. Trong đó, Hòa Phát là nhà cung cấp thép nguyên liệu chủ lực, đồng hành cùng Đại Dũng đưa thép Việt Nam tham gia các dự án xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Các sản phẩm thiết bị, cơ khí chế tạo kích thước lớn được chế tạo và kiểm soát chất lượng chặt chẽ tại hệ thống nhà máy Tập đoàn Đại Dũng đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường Hoa Kỳ

Ông Đỗ Trí Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng chia sẻ: “Định hướng của Đại Dũng là ưu tiên tối đa sản phẩm trong nước khi đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu của khách hàng. Việc lựa chọn thép Hòa Phát giúp chủ động nguồn nguyên liệu và góp phần hình thành chuỗi cung ứng đồng bộ, từ sản xuất thép đến thiết kế, chế tạo, kiểm soát chất lượng và xuất khẩu sản phẩm hoàn chỉnh”

Bên cạnh nguồn thép chủ lực từ Hòa Phát, Tập đoàn Đại Dũng đang phối hợp với Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất vật tư, thiết bị và cơ khí phụ trợ trong nước nhằm từng bước gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, mở rộng cơ hội để các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam tham gia vào các dự án quốc tế.

Thông qua việc mở rộng thị trường xuất khẩu và kết nối các doanh nghiệp trong nước cùng tham gia chuỗi cung ứng, Tập đoàn Đại Dũng mong muốn góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân của Đảng và Nhà nước; đồng thời thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, gia tăng giá trị nội địa và đóng góp vào sự phát triển bền vững của hệ sinh thái công nghiệp Việt Nam.

Song song với việc mở rộng thị trường xuất khẩu, Tập đoàn Đại Dũng tiếp tục đầu tư và mở rộng sang các lĩnh vực cơ khí chế tạo có hàm lượng kỹ thuật cao như đóng tàu, chế tạo cẩu cảng, chế tạo cầu ống lồng máy bay, hệ thống thiết bị nâng hạ và lao lắp dầm siêu trọng phục vụ các dự án metro, đường sắt tốc độ cao, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tập đoàn cơ khí chế tạo hàng đầu.

Năng lực cơ khí chế tạo của Đại Dũng được minh chứng qua nhiều dự án quy mô lớn. Trong lĩnh vực đóng tàu, Tập đoàn Đại Dũng đã hạ thủy thành công tàu chở dầu/hóa chất H1033 có tải trọng 21.800 DWT - một trong những tàu dầu/hóa chất có tải trọng lớn do doanh nghiệp Việt Nam chế tạo và hoàn thiện trong nước, góp phần phát triển năng lực đóng tàu và công nghiệp kinh tế biển của Việt Nam.

Tập đoàn Đại Dũng tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực thiết bị cảng khi ký kết hợp tác chiến lược và bàn giao cẩu RTG cho đối tác châu Âu để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, ba cẩu RTG đầu tiên đã được hoàn thiện, lắp đặt, kiểm định và chính thức bàn giao tại Tập đoàn Đại Dũng dưới sự giám sát kỹ thuật của các chuyên gia.

RTG là dòng thiết bị xếp dỡ container hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong vận hành cảng biển và chuỗi logistics toàn cầu, với yêu cầu kỹ thuật, độ chính xác và tiêu chuẩn an toàn ở mức rất cao. Việc hoàn thiện thành công các thiết bị này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã từng bước làm chủ quy trình sản xuất các sản phẩm cơ khí công nghệ cao.

Tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Đại Dũng hoàn thành chế tạo và bàn giao toàn bộ 64 cầu ống lồng hành khách cho Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo đơn đặt hàng của ShinMaywa Industries (Nhật Bản) – một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cầu ống lồng máy bay. Sản phẩm được chế tạo với độ chính xác cao, tích hợp các công nghệ theo yêu cầu của dự án, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về an toàn, chất lượng và hiệu quả khai thác hàng không.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Đại Dũng được Vingroup – tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam lựa chọn là nhà thầu cung cấp tổ hợp giải pháp nâng hạ và lao lắp dầm siêu trường, siêu trọng phục vụ các dự án metro và hạ tầng giao thông quy mô lớn.

Tổ hợp giải pháp gồm 5 thiết bị chuyên dụng vận hành đồng bộ do Đại Dũng thiết kế và chế tạo, cho phép thực hiện toàn bộ quy trình từ nâng hạ, vận chuyển đến lao lắp dầm mà không cần thiết bị phụ trợ. Giải pháp góp phần thay thế các phương pháp thi công truyền thống, nâng cao mức độ an toàn, tối ưu mặt bằng thi công, giảm nhu cầu nhân lực, tiết kiệm chi phí thiết bị trung gian và rút ngắn tiến độ triển khai dự án.