Hôm nay (8/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Phong (SN 1981, Chủ tịch Công ty cổ phần tiếp vận SRV) mức án 36 tháng tù về tội Buôn lậu. Liên quan đến vụ án, bị cáo Cao Tuấn Hưng (SN 1990, Giám đốc Công ty cổ phần tiếp vận SRV) và Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1981, Kế toán trưởng Công ty SRV) lần lượt nhận mức án 50 và 45 tháng tù về cùng tội danh.

Theo cáo buộc, từ 16/11/2017 – 26/9/2018, ông Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) và đồng phạm đã giao dịch mua hàng hóa là điện thoại di động (iPhone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy...), máy tính bảng cũ, mới các loại của 10 nhà cung cấp nước ngoài.

Sau khi thống nhất số lượng, chủng loại hàng mua bán, Bùi Quang Huy không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê đối tượng tên Hằng (chưa xác minh được nhân thân lai lịch) tiếp nhận hàng, chuyển hàng từ Hồng Kông (Trung Quốc) về sân bay Nội Bài.

Ảnh minh họa

Cáo buộc cho rằng, Hằng cho bị cáo Phong số điện thoại của Bùi Quang Huy để liên hệ, trao đổi. Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường chỉ đạo cấp dưới trao đổi trực tiếp với Phong để thuê đường dây vận chuyển hàng lậu do Phong và bị cáo Cao Tuấn Hưng trực tiếp chỉ đạo, điều hành, làm thủ tục tiếp nhận hàng tại sân bay Nội Bài, vận chuyển về trung tâm Hà Nội, giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Giá cước vận chuyển là 300 nghìn đồng - 1,3 triệu đồng/chiếc, tùy loại thiết bị và theo từng thời điểm. Bị cáo Phong được hưởng từ 40-50 triệu đồng/tháng tùy tình hình thực tế. Sau khi vận chuyển hàng và nhận tiền từ Công ty Nhật Cường, Phong hưởng phần tiền công và chuyển tiền cho Hằng theo mức thỏa thuận.

Để nhận hàng hóa do Hằng đưa từ Hồng Kông về Việt Nam, Phong và Hưng dùng pháp nhân các công ty TNHH Kwon, Công ty TNHH VAK, Công ty TNHH Ken Á để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa.

Họ khai báo các mặt hàng khác với thực tế, có thuế nhập khẩu thấp hơn như: Sợi cáp quang (Fiber Optic), thiết bị chuyển đổi quang điện (Fiber Converter), nước xả vải..., để nhận điện thoại, máy tính bảng các loại. Đồng thời, các bị cáo thành lập Công ty cổ phần tiếp vận SRV để sử dụng làm nơi tập kết hàng hóa nhập lậu trước khi giao cho ông chủ Nhật Cường.

Các bị cáo thuê Ngô Đức Tùng tiếp nhận hàng hóa từ kho ALS tại sân bay Nội Bài, vận chuyển về giao cho Nông Văn Lư, nhân viên của Công ty Nhật Cường tại kho của Công ty Nhật Cường, nhận tiền công vận chuyển đưa cho Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng; thuê Nguyễn Hoàng Sơn thực hiện nhiệm vụ theo cước phí vận chuyển đối với từng chuyến hàng.

Cáo trạng xác định, với vai trò là người tổ chức, Đoàn Mạnh Phong đã chỉ đạo bị cáo Hưng và Sơn thực hiện hành vi vận chuyển trái pháp luật qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường thực hiện hành vi buôn lậu 16.976 sản phẩm (điện thoại di động, máy tính) trị giá hơn 307 tỷ đồng. Ông Phong hưởng lợi bất chính hơn 6,9 tỷ đồng cước vận chuyển.

Ngoài ra, bị cáo Phong và Hưng còn tổ chức vận chuyển trái pháp luật 1.082 điện thoại bị bắt giữ, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Tổng số hàng hóa Phong và Hưng nhập lậu là 18.058 sản phẩm, tổng giá trị hơn 338 tỷ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố, các bị cáo bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 13/8/2024, Phong ra đầu thú, sau đó, Hưng và Sơn bị dẫn độ từ Hungary về Việt Nam.

Trước đó, một nhóm các bị can thuộc Công ty Nhật Cường đã bị xét xử về tội Buôn lậu trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường (vụ án giai đoạn 1) và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Riêng "ông trùm" Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên tạm đình chỉ điều tra.