ẤN ĐỘ - Một doanh nhân tại bang Tây Bengal tặng con trai 15 tuổi chiếc xe BMW M4 Competition trị giá khoảng 2 crore rupee (tương đương 6 tỷ đồng) sau khi cậu bé đạt kết quả tốt trong kỳ thi giữa năm lớp 9.

Thông thường, phần thưởng dành cho học sinh đạt thành tích tốt có thể là điện thoại, xe đạp hoặc máy tính. Tuy nhiên, một doanh nhân ở bang Tây Bengal, Ấn Độ, đã quyết định tặng con trai chiếc xe BMW M4 Competition hoàn toàn mới sau khi cậu bé đạt điểm cao trong kỳ thi giữa năm lớp 9.

Theo trang Cartoq, người cha là ông Shamsuddin Midya, một doanh nhân tại làng Paraj, khu vực Galsi, huyện Purba Bardhaman. Con trai ông, Mohammad Talha, năm nay 15 tuổi và đang học lớp 9 tại một trường địa phương.

Talha được cho là đã nhiều lần đề nghị cha mua cho mình chiếc BMW M4. Trước đó, ông Shamsuddin hứa sẽ thực hiện mong muốn này nếu con trai đạt kết quả tốt trong các kỳ thi. Sau khi biết điểm thi giữa năm của con, ông quyết định giữ lời hứa.

Doanh nhân tặng con trai học lớp 9 chiếc xe BMW M4 đắt đỏ

Chiếc BMW M4 Competition được doanh nhân này mua tại một showroom ở khu vực Andheri, Mumbai. Sau đó, xe được vận chuyển về làng Paraj bằng container chuyên dụng. Chiếc xe có mặt tại địa phương hôm 6/11 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân.

Theo chia sẻ với truyền thông địa phương, ông Shamsuddin có sở thích sưu tập ô tô. Bộ sưu tập xe của ông được cho là có Range Rover Autobiography thế hệ mới, Volvo XC90, Mercedes-Benz C-Class, Mahindra Thar Roxx và Hyundai Alcazar. Nhiều xe trong số này có biển số kết thúc bằng con số 555.

Chiếc BMW M4 Competition được doanh nhân này mua tại một showroom ở khu vực Andheri, Mumbai.

Dù đã sở hữu chiếc BMW M4 Competition, Mohammad Talha hiện chưa đủ tuổi để tự lái xe trên đường công cộng tại Ấn Độ.

Ông Shamsuddin có sở thích sưu tập ô tô.

Theo quy định về độ tuổi cấp giấy phép lái ô tô tại nước này, người điều khiển ô tô phải từ đủ 18 tuổi. Vì vậy, cậu bé 15 tuổi chưa thể tự lái chiếc xe được cha tặng một cách hợp pháp.

Talha cho biết sẽ tiếp tục tập trung vào việc học. Cậu dự định mỗi tuần được đi cùng chiếc BMW một lần, nhưng cha sẽ là người cầm lái và cậu ngồi ở ghế phụ phía trước.

Theo Điều 199A của Luật Giao thông đường bộ Ấn Độ được Cartoq dẫn lại, cha mẹ, người giám hộ hoặc chủ phương tiện có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với hành vi vi phạm do người chưa đủ tuổi điều khiển xe gây ra. Mức xử lý được bài viết nêu gồm phạt tiền tối đa 25.000 rupee và phạt tù đến 3 năm.

Chiếc xe được ông Shamsuddin lựa chọn là BMW M4 Competition M xDrive, phiên bản hiệu suất cao thuộc dòng coupe thể thao của hãng xe Đức.

BMW M4 Competition M xDrive, phiên bản hiệu suất cao thuộc dòng coupe thể thao của hãng xe Đức.

Xe sử dụng động cơ xăng 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.0L, tăng áp kép, cho công suất tối đa 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650Nm. Sức mạnh được truyền qua hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Theo thông số nhà sản xuất, BMW M4 Competition M xDrive có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,5 giây. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h.

Với mức giá được Cartoq đề cập khoảng 2 crore rupee (tương đương 6 tỷ đồng), đây là món quà có giá trị lớn dành cho một học sinh 15 tuổi. Tuy nhiên, cậu bé sẽ phải chờ thêm vài năm mới đủ tuổi và điều kiện pháp lý để tự cầm lái chiếc coupe thể thao này trên đường công cộng.

Theo Cartoq