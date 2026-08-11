Đó là chia sẻ của ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Lễ phát động các hoạt động kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), ngày 11/8.

Ông Phòng nhấn mạnh, doanh nhân không chỉ là người tạo ra giá trị, tạo việc làm đảm bảo an sinh cho người lao động, mà còn đóng góp vào nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh tinh thần đổi mới sáng tạo thích ứng linh hoạt và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Đặc biệt, việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội to lớn để doanh nghiệp Việt Nam bứt phá trong thời gian tới, Phó Chủ tịch VCCI nhận định.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VCCI

Năm nay, chương trình dự kiến gồm các hoạt động: Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới”; Lễ Tôn vinh và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng” năm 2026; tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Triển lãm “Doanh nghiệp Việt - Kỷ nguyên vươn mình cùng đất nước”.

Đây là những sự kiện quan trọng nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc đất nước. Từ đó cổ vũ tinh thần vượt khó, đổi mới sáng tạo và trách nhiệm xã hội của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt; đồng thời có ý nghĩa lan tỏa thông điệp về tầm nhìn và sứ mệnh thời đại của doanh nhân, doanh nghiệp, các vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp đồng hành.

Song song đó, Diễn đàn “Doanh nhân tiên phong - Chính phủ kiến tạo trong kỷ nguyên mới” sẽ là cầu nối giúp đối thoại chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn và thúc đẩy hoàn thành tốt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong khi triển lãm sẽ giới thiệu các gian hàng tiêu biểu của doanh nghiệp.

Đặc biệt, lễ trao tặng danh hiệu "Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng" năm 2026 sẽ tôn vinh những doanh nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp, nền kinh tế và đất nước.

Buổi lễ dự kiến được tổ chức nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương cùng đông đảo đại diện cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.