Theo các báo cáo trình bày tại tọa đàm, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 42,3% vào GDP và chiếm hơn 85% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trong cả nước. Đây là khu vực năng động nhất, luôn đi đầu trong việc mở rộng đầu tư, khai thác thị trường, tiếp cận công nghệ mới và đổi mới phương thức quản trị.

Đặc biệt, khu vực này đã tạo việc làm cho khoảng 83,7% lao động phi chính thức và hơn 45% tổng số lao động trong nền kinh tế. Những con số này phản ánh rõ rệt vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân trong việc bảo đảm an sinh xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.

Các chuyên gia nhấn mạnh, để phát huy tối đa tiềm năng, kinh tế tư nhân cần được tiếp sức bởi nguồn lực văn hóa, xã hội đặc trưng của Việt Nam, trong đó tinh thần đoàn kết dòng họ đã gắn bó, nâng đỡ doanh nhân Việt suốt nhiều thế kỷ, sẽ trở thành sức mạnh nội sinh giúp doanh nghiệp tư nhân vững vàng hơn trên hành trình phát triển.

Diễn đàn kinh tế tư nhân. Ảnh: D.A

Phát biểu tại tọa đàm, TSKH Phan Xuân Dũng khẳng định, nghị quyết phát triển kinh tế tư nhân không chỉ là một chủ trương lớn, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào sứ mệnh của đội ngũ doanh nhân dân tộc. Ông nhấn mạnh cần xây dựng đội ngũ doanh nhân có bản lĩnh và năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy đất nước trong giai đoạn mới.

Để phát triển kinh tế tư nhân bền vững, TSKH.GS Phan Xuân Sơn cho rằng cần tạo đột phá mạnh mẽ về khoa học, công nghệ, tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. So với chuẩn quốc tế, Việt Nam vẫn còn khá mới trong lĩnh vực chuyển đổi số; nếu doanh nghiệp và chính quyền địa phương xác định rõ “cần làm gì và làm như thế nào” trong tiến trình này, nền kinh tế sẽ phát triển nhanh hơn.

Bên cạnh đó, hợp tác công – tư cũng là một hướng đi chiến lược, giúp huy động hiệu quả nguồn lực từ từng cá nhân, cộng đồng và địa phương, mang lại lợi ích song hành cho cả doanh nghiệp và Nhà nước.

Trong khi đó, TS Trần Văn Thìn đề xuất nhóm giải pháp trọng tâm. Cụ thể, hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch và ổn định cho khu vực kinh tế tư nhân. Đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động về vai trò của kinh tế tư nhân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm bảo đảm phát triển bền vững. Tăng cường liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Nâng cao đạo đức kinh doanh, xây dựng môi trường cạnh tranh lành mạnh và bền vững.

Theo GS Vũ Minh Giang, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển theo quy mô lớn hơn, hướng tới mục tiêu không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn gánh vác khát vọng vươn lên của dân tộc.