Theo báo cáo tại Hội nghị Tổng kết hoạt động kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc năm 2024 của PJICO đạt 4.382 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với năm 2023 và vượt 108,9% kế hoạch do HĐQT giao. Lợi nhuận trước thuế đạt 290,5 tỷ đồng, tăng trưởng 2,4% so với năm trước, tiếp tục khẳng định sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm phi nhân thọ chịu thiệt hại nặng nề sau cơn bão YAGI, phí bồi thường tăng cao đã bào mòn lợi nhuận của nhiều công ty bảo hiểm thì việc PJICO vẫn đảm bảo kết quả lợi nhuận tăng trưởng tốt, là điểm sáng tích cực hiếm hoi của ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Có được kết quả này là nhờ sự nỗ lực hết mình của tập thể cán bộ nhân viên PJICO, sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng giám đốc và đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự hỗ trợ kịp thời của các cổ đông lớn, đặc biệt là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex. Với thành tích nổi bật trên, Bảo hiểm PJICO được A.M. Best duy trì xếp hạng năng lực tài chính “B++” (tốt) và triển vọng ổn định, xếp hạng tín nhiệm quốc gia mức cao nhất “aaa.VN”.

Cũng trong năm 2024, với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, PJICO đã thực hiện nhiều hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, tài trợ xã hội, cộng đồng với tổng số tiền tài trợ cho các chương trình khoảng 4,8 tỷ đồng, trong đó, ủng hộ các tỉnh, địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 3 - YAGI là 1,4 tỷ đồng.

Năm 2025, PJICO xác định không chỉ đạt các mục tiêu tăng trưởng bền vững mà còn là cột mốc ý nghĩa để Tổng công ty lập thành tích, chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập (1995-2025). Đây là dịp để doanh nghiệp nhìn lại hành trình phát triển, tri ân khách hàng, đối tác, đồng thời khẳng định cam kết tiếp tục phụng sự cộng đồng và xã hội.

Ông Phạm Thanh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhấn mạnh năm 2025 Tổng Công ty thực hiện các mục tiêu tăng trưởng bền vững chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập. Ảnh: PJICO

Ngay từ đầu năm 2025, PJICO đã khởi đầu với một loạt sự kiện ý nghĩa. Ngày 06/01, PJICO và Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) ký kết hợp tác chiến lược toàn diện để đưa các sản phẩm bảo hiểm đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua hệ sinh thái của VTVcab. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới của hai bên trong chiến lược phát triển các nền tảng kinh doanh số an toàn, tiện lợi cho khách hàng.

Đặc biệt, trong ngày 12/01 Tổng công ty tổ chức sự kiện âm nhạc cộng đồng PJICO Fest - đại nhạc hội đỉnh cao, thu hút hơn 20.000 khán giả xem trực tiếp và hàng triệu khán giả xem trực tuyến qua các nền tảng truyền hình và mạng xã hội. Đây là lần đầu tiên một công ty bảo hiểm phi nhân thọ của Việt Nam lựa chọn cách tri ân cộng đồng, khách hàng bằng đại tiệc âm nhạc tại sân khấu ngoài trời hoành tráng ngay giữa trung tâm thủ đô Hà Nội.

Ảnh: PJICO

Thông qua âm nhạc, Bảo hiểm PJICO mong muốn gửi gắm thông điệp “Phụng sự từ tâm”, thể hiện cam kết sâu sắc về trách nhiệm xã hội và khát khao đóng góp cho cộng đồng. PJICO Fest là dịp để kết nối các khách hàng trẻ, những người yêu cái đẹp, lan tỏa các giá trị nhân văn và tinh thần trách nhiệm xã hội mà PJICO đã theo đuổi suốt ba thập kỷ.

Thế Định