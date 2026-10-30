Trong 9 tháng đầu năm 2026, FPT Retail đạt doanh thu hợp nhất 48.273 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ. Cả hai chuỗi Long Châu và FPT Shop đều duy trì tăng trưởng, đồng thời tiếp tục đổi mới vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 48.273 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.724 tỷ đồng, tăng 114%. Doanh thu online toàn công ty đạt 8.283 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Riêng quý III/2026, doanh thu hợp nhất tăng 34% so với cùng kỳ, với sự đóng góp tích cực của cả Long Châu và FPT Shop. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, phát triển sản phẩm, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Long Châu mở rộng mạng lưới, tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Trong 9 tháng đầu năm, Long Châu đạt doanh thu 33.408 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và đóng góp 69% doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Chuỗi nhà thuốc duy trì doanh thu bình quân 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng trong 9 tháng. Tính đến hết tháng 9/2026, hệ thống có 2.741 nhà thuốc và 244 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, lần lượt tăng thêm 324 nhà thuốc và 21 trung tâm tiêm chủng so với đầu năm.

Song song với phát triển mạng lưới, Long Châu chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, mở rộng danh mục sản phẩm và hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực y tế nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Với mạng lưới rộng khắp, Long Châu đồng hành đưa hoạt động tư vấn, tầm soát sức khỏe đến gần người dân. Ảnh: N.Lộc

Đáng chú ý, Long Châu phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và 16 hãng dược phẩm đa quốc gia triển khai chương trình “Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây”, nhằm đưa hoạt động tư vấn, tầm soát sức khỏe đến gần người dân. Qua đó, Long Châu mong muốn góp phần nâng cao nhận thức phòng bệnh và khuyến khích người dân chủ động chăm sóc sức khỏe.

Long Châu đã khai trương nhà thuốc đầu tiên của thương hiệu tại đặc khu Côn Đảo, kết hợp tổ chức hoạt động tầm soát ung thư miễn phí cho hàng trăm phụ nữ trên đảo. Hoạt động này nằm trong định hướng đưa các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với người dân tại nhiều địa bàn.

Long Châu vận hành hợp phần “Sức khoẻ số” tại Trạm Công dân số. Ảnh: N.Lộc

Ở lĩnh vực y tế số, Long Châu đồng hành cùng TP.HCM triển khai Trạm Công dân số, hướng tới mục tiêu đạt 168 trạm trong quý II/2027. Là đối tác y tế được chọn, Long Châu tích hợp tiện ích chăm sóc sức khỏe “Ví khỏe nhà ta” qua VNeID, ghi nhận hơn 200.000 tài khoản gia đình đăng ký, giúp người dân dễ dàng quản lý sức khỏe.

Bên cạnh đó, Long Châu tiếp tục hợp tác với các đối tác dược phẩm và y tế quốc tế, mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

FPT Shop duy trì tăng trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động

Trong 9 tháng đầu năm 2026, FPT Shop ghi nhận doanh thu 15.014 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Đến cuối tháng 9, hệ thống có 622 cửa hàng trên toàn quốc.

Hoạt động kinh doanh của FPT Shop tiếp tục cải thiện, với doanh thu bình quân trong quý III đạt khoảng 3 tỷ đồng/cửa hàng/tháng, tăng 28% so với cùng kỳ. Kết quả này có sự đóng góp của nhóm sản phẩm laptop trong mùa tựu trường, cùng các sản phẩm phụ kiện và dịch vụ gia tăng.

FPT Shop mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cho giới trẻ. Ảnh: H.Khánh

Trong quý III, FPT Shop triển khai các chương trình mua sắm dành cho học sinh, sinh viên, kết hợp giới thiệu sản phẩm công nghệ và các giải pháp hỗ trợ khách hàng tiếp cận sản phẩm phù hợp với nhu cầu.

Đồng thời, hệ thống tiếp tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ, phát triển các giải pháp tài chính linh hoạt và cải thiện trải nghiệm mua sắm trên cả kênh trực tiếp lẫn trực tuyến.

Long Châu là doanh nghiệp dược phẩm và bán lẻ y tế góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG 2026. Ảnh: H.Khánh

Bên cạnh kết quả kinh doanh, FPT Retail và hai chuỗi FPT Shop, Long Châu tiếp tục được ghi nhận tại nhiều giải thưởng, bảng xếp hạng uy tín trong năm 2026. FPT Retail hai năm liên tiếp góp mặt trong Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam công bố. Long Châu năm thứ hai liên tiếp nhận giải Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (APEA), đồng thời là doanh nghiệp dược phẩm và bán lẻ y tế góp mặt trong Top 50 Doanh nghiệp dẫn đầu về ESG 2026. Tại Better Choice Awards 2026, Long Châu được vinh danh ở hai hạng mục: “Thương hiệu được người Việt tin dùng” và “Giải pháp nâng tầm chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, trong khi FPT Shop được ghi nhận ở hạng mục đại lý bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích tại Việt Nam.

(Nguồn: FPT Retail)